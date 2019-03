Andrew Ridgeley, fost membru al trupei Wham, va scrie o carte despre prietenia sa cu George Michael

, scrie agerpres.ro. Volumul ''Wham! George & Me'' vorbeşte despre prietenia autorului cu Michael, de la momentul în care cei doi s-au întâlnit, în 1975, la Bushey Meads School, până la celebritatea şi succesul pe care trupa l-a obţinut în anii '1980 cu hituri precum ''Last Christmas'' şi ''Wake Me Up Before You Go-Go''.George Michael a decedat în 2016, în ziua de Crăciun, la vârsta de 53 de ani.Potrivit raportului medico-legal, cântăreţul a murit din cauza unei boli cardiace şi unei acumulări de grăsime în celulele hepatice, afecţiuni care ar putea avea legătură cu consumul de alcool şi droguri."Sentimentul absolut al unei pierderi devastatoare m-a făcut să nu-mi mai simt picioarele, am căzut în genunchi şi am plâns cum nu mai plânsesem niciodată. Nimic nu mă pregătise pentru durerea adâncă pe care am resimţit-o la moartea prematură a lui George", a declarat ulterior Ridgeley pentru Mail On Sunday."Doar Andrew putea spune povestea asta. Este o poveste despre dragoste, prietenie şi muzică", a spus Louise Moore, directorul general al editurii Michael Joseph Penguin."Când am aflat prima dată despre asta, am dorit să public cartea şi să ofer povestea milioanelor de fani. A fost o încântare şi un privilegiu să lucrez cu Andrew şi sunt deosebit de bucuros de publicarea cărţii".