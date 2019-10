Andrei Tranga sparge tăcerea. Omul de afaceri vorbeşte despre relaţiile cu Vlad Plahotniuc şi cum s-a schimbat viaţa în Moldova, odată cu instaurarea Guvernului Sandu

Omul de afaceri Andrei Tranga, cel care deţine cea mai mari reţea de restaurante din Moldova, a acordat un interviu, după ce a fost eliberat din arest. Tranga a fost invitat la emisiunea "Cutia Neagră" de la TV8, unde a răspuns la mai multe întrebări despre relaţiile sale cu politicienii, dar şi despre motivul arestării.

Realizatoarea emisiunii l-a întrebat pe Andrei Tranga dacă a fost obligat să dea dijmă politicienilor, pentru ca să facă business.

"Nu. Nimeni nu a venit la noi cu propuneri ca să achităm bani. Vă spun sincer că Vladimir Nicolaevici o singură data m-a chemat la Președinție. Am fost foarte uimit. El m-a întrebat cu ce poate să mă ajute. Nu am așteptat o astfel de întrebare Nici cu Lucinschi, nici cu Voronin, nici cu Filat, nici cu Plahotniuc nu am avut legături, adică la nici-un politician nu am plătit nimic niciodată. Nu am avut propuneri din partea lor şi nici nu am avut legături cu nimeni. Au fost niște zvonuri pe care nu le-am contestat pentru că nu am vrut să fiu o persoană publică.", a răspuns Tranga.