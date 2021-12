Andrei Spînu: "Prețul gazului rusesc ar putea suferi modificări în ianuarie"

Prețul gazului rusesc ar putea suferi modificări în ianuarie. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, în cadrul emisiunii Prime Time de la PRIME. Potrivit lui Spînu, totul depinde de tariful gazului la bursele internaționale.”Acea formulă presupune un preț mediu pe lună, nu ceea ce se întâmplă într-o singură zi. Deci în mod normal noi vom ști prețul care se va aplica în formula contractului în ultima zi a lunii decembrie. – Și atunci ori vom plăti mai scump, ori mai ieftin, în funcție de fructuație ? – Da. ”Andrei Spînu a dat asigurări că situația din noiembrie când Gazprom amenința că sistează livrarea gazelor dacă țara noastră nu achită datoriile, nu se va mai repeta.”A fost dacă ați văzut anunțul Moldovagaz care a spus că toate angajamentele de plată pentru luna noiembrie și avansul pentru luna decembrie au fost achitate. – Deci luna asta suntem liniștiți? – Cu siguranță, era și normal. Despre acest lucru am informat și consiliul de observatori al Moldovagaz, dar și societatea când am spus că de asta este nevoie. ”De asemenea, Andrei Spînu spune că Guvernul are banii necesari pentru a compensa facturile pentru gazele naturale și energia termică până la sfârșitul sezonului de încălzire.”A fost alocat peste un miliard jumătate de lei pentru compensații în factură inclusiv la energia termică pentru locuitorii din Chișinău și Bălți. Toată lumea poate sta liniștită. Cum au primit facturile cu această compensare inclusă. Așa va fi achitată și în continuare această compensație.”Spînu a mai anunțat că subiectul privind efectuarea auditului datoriilor Moldovagaz va fi abordat, cel mai probabil, în martie 2022, de Moldova și Rusia. Potrivit protocolului semnat cu Gazprom, acest audit urma să fie discutat în cadrul unei ședințe comune a guvernelor celor două state încă în luna noiembrie.