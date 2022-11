Andrei Spînu: Gazprom încalcă intenţionat contractul cu Moldovagaz

Gazprom încalcă intenţionat contractul cu Moldovagaz, micşorând fără nicio explicaţie cu 50% livrările de gaz pentru noiembrie. În opinia ministrului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, aceste acţiuni sunt un comportament total neprietenos şi regretabil cu posibil scop de a schimba parcursul european al ţării noastre sau de a provoca anumite destabilizări.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii "В центре внимания" de la Publika TV. Spînu susţine că ultima dată a vorbit cu reprezentanţii "Gazprom" la sfârşitul lunii august, iar solicitarea de a avea noi runde de discuţii în octombrie a fost ignorată de concernul rus.



"Noi nu am primit un răspuns exact, de ce au decis aşa, pentru că pe partea noastră am îndeplinit întocmai contractul. A fost achitat totul la timp. Putem doar să presupunem că se încearcă de a folosi gazul ca un instrument politic, geopolitic şi, dacă doriţi, un fel de război hibrid împotriva ţării noastre."



Ministrul a mai precizat că "Moldovagaz" a fost nevoită să contracteze împrumutul de un miliard de lei din cauza că precedentul tarif nu acoperea cheltuielile întreprinderii. Potrivit lui, pe viitor, de un asemenea credit nu va mai fi nevoie.



"Dacă Gazprom va livra în toată cantitatea de gaz, aceasta datorie poate fi întoarsă prin acele devieri negative care sunt incluse în tarif. Deci, nu există o problemă."



Spînu a mai spus că Guvernul este în proces de identificare a unor soluţii pentru a putea achita compensaţii, inclusiv la energia electrică, fără să ofere alte detalii.



"- În acest an tariful pentru energia electrică nu va mai creşte? - Eu nu vreau să spun asta, pentru că noi nu ştim cum se comportă piaţa. Dacă Federaţia Rusă va ataca în continuare infrastructura de producere a energiei electrice din Ucraina, dacă Federaţia Rusă va reduce şi mai mult livrările de la gaz pentru ţara noastră, atunci lucrurile ar putea să se schimbe. Eu cred că pe gaz nu ar trebui să avem o altă creştere de tarif până la sfârşitul anului."



Andrei Spînu susţine că acum principala sarcina a Guvernului este de a asigura ţara cu energie electrică, iar problema preţului este una secundară. Vicepremierul susţine că deconectări nu sunt excluse în continuare, în condiţiile în care se menţine riscul ca Gazprom să decidă sistarea gazelor pentru Moldova.