Andrei Puţuntică, încântat de cele două medalii cucerite la Campionatul European de tenis de masă: Este visul oricui

Andrei Puţuntică este încântat de cele două medalii cucerite la Campionatul European de tenis de masă, rezervat tineretului, şi consideră această performanţă cea mai bună din cariera lui.



La competiţia din oraşul Varazdin,Croaţia, compatriotul nostru a obţinut 8 victorii în proba de simplu, iar în semifinale a cedat în faţa rusului Vladimir Sidorenko.

La dublu, Andrei a evoluat în pereche cu cehul Jiri Martinko. Cei doi au ajuns până în finală, dar au cedat în faţa românilor Cristian Pletea şi Rareş Sipoş.



"Am jucat la multe turnee, am avut medalii la europene, în proba de dublu, dar acum prima dată am reuşit să joc un turneu total stabil ca să obţin medalia de bronz la simplu. Fiecare meci a fost complicat, cu nervi. Au fost foarte multe meciuri în diferite probe - şi dublu şi mixt şi simplu. Peste tot am jucat foarte bine", a menţionat Puţuntică.



În aprilie, jucătorul planifică să plece la Moscova pentru a participa la turneul de calificare pentru Jocurile Olimpice.



"Eu cred că este visul oricui să se califice la Olimpiadă. Este foarte greu să te califici, mai ales în proba de tenis de masă, dar nu este imposibil. Chiar şi acum am arătat că nu este imposibil să ai o medalie de bronz la simplu. O să mergem şi o să ne luptăm, o să facem totul ca să îndeplinim visurile", a precizat Andrei Puţuntică.



Andrei Puţuntică are 21 de ani şi este originar din Călăraşi, iar acum participă în campionatul Germaniei de tenis de masă. Anterior, el a câștigat turneul World Cadet Challenge la dublu masculin, obţinând şi medalia de argint în concursul pe echipe. Sportivul a mai cucerit medalia de bronz la Campionatul European rezervat juniorilor, distincţie obţinută în concursul de dublu masculin.