Andrei Năstase spune că nu ştie încă dacă va merge în Ucraina sau SUA

Andrei Năstase este indecis în ce priveşte efectuarea unor vizite externe. Nu nici daca va fi inclus în componenţa delegaţiei condusă de premierul Maia Sandu care va merge in SUA şi nici dacă va ajunge la Kiev, împreună cu ministrul de Externe. Asta chiar dacă anterior, Năstase dădea garanţii că va merge în Ucraina cu prima ocazie.



"Dacă îmi va permite programul, poate că voi merge. Dar este atât de încărcat, pregătim şi o vizită în Statele Unite ale Americii. Nu aş putea să vă spun dacă voi ajunge sau nu voi ajunge la Kiev, dacă voi ajunge sau nu voi ajunge la Washington. Cu siguranţă, avem suficienţi oameni, mai ales pe linia de externe, care să ne ducă mesajele peste tot, şi la vecinii de peste Nistru, şi mai dincolo de Prut", a declarat Andrei Năstase, ministrul Afacerilor Interne.



Ministrul de externe Nicu Popescu a mai mers în capitala Ucrainei împreună cu premierul Maia Sandu în luna iulie. Şi atunci Năstase a rămas acasă, dar era convins că va merge la Kiev la următoarea vizită oficială.



”A spus domnul Popescu la televizor şi, probabil, aţi reţinut că va avea o vizită în Ucraina. Am stabilit cu domnia sa că va face demersurile necesare ca următoarea vizită pe care o va avea în Ucraina s-o facem împreună. Dânsul, pe dimensiunea relaţiilor internaţionale, eu pe dimensiunea relaţiilor interne. Vă spun, în premieră, am avut o comunicare foarte bună cu ministrul de Interne. Un vot eminamente politic dat la APCE nu poate să afecteze într-atât de mult relaţiile dintre cele două state aşa cum se speculează”, a spus Andrei Năstase, ministrul Afacerilor Interne.



Relaţiile dintre ţara noastră şi Ucraina s-au răcit după ce în iunie, deputaţii Andrei Năstase şi Vlad Bătrâncea au dat un vot favorabil Rusiei în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Gestul celor doi, în special al lui Năstase, care se declară proeuropean, a fost criticat vehement chiar și de unii colegi din blocul ACUM. În același timp, mai mulți analiști politici ucraineni au declarat că votul delegației moldovenești a justificat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

În legătură cu acest caz, preşedintele ucrainean i-a invitat pe Andrei Năstase și pe Vlad Batrîncea, precum și pe toți ceilalți delegați care au votat în favoarea Rusiei, să viziteze Donbassul.

Vladimir Zelenski crede că doar aşa deputaţii de la APCE vor înţelege ce pagube şi suferinţă a provocat Federaţia Rusă în Ucraina.