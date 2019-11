Andrei Năstase și-a recunoscut eșecul și anunță că revine la MAI (VIDEO)

Andrei Năstase și-a recunoscut eșecul în cadrul campaniei electorale pentru primăria Capitalei. În cadrul unei conferințe de presă liderul PPDA a anunțat că va reveni la MAI.

"S-au încheiat alegerile locale generale, patimile electorale au luat sfârșit. A venit timpul, la rece, să tragem primele concluzii. Blocul ACUM și platforma DA au obținut în acest scrutin un rezultat bun și vom avea un număr mare de primari și consilieri, chiar dacă am participat pentru prima dată la un scrutin local general. Astfel, am pus fundamentul unei administrații publice locale competente și integre, mai aproape de aspirațiile cetățenilor. Suntem convinși că întărirea autonomiei finanțelor locale, descentralizarea și recalibrarea structurii administrativ teritoriale, constituie priorități majore pe care noi le vom promova pe plan legislativ, dar și prin transpunerea practică a normelor și legilor existente. Referitor la scrutinul din municipiul Chișinău: în primul rând aș dori să mulțumesc tuturor locuitorilor din Capitală și din suburbii, care au ieșit benevol la vot, indiferent de opțiunea lor electorală. Mulțumesc pentru încredrea acordată de zecile de mii de familii, oameni iubitori de țară, deștepți, responsabili.

Știu și vă înțeleg suferința, sufăr și eu alături de voi. De asemenea, vreau să mulțumesc echipelor noastre de voluntari, de susținători, de oameni care au mers din casă în casă și au dus mesajul nostru către alegători. Ei au dus greul acestei campanii ilegale, muncind pe cont propriu, fără a fi remunerați câtuși de puțin. Vreau să-i urez succes contracandidatului Ion Ceban în îndeplinirea cu strictețe a programului electoral făcut public și să-l asigur că toți consilierii noștri vor susține orice proiect propus ce va fi în beneficiul tuturor chișinăuienilor. Nu formalizarea unei coaliții este importantă, ci proiectele și măsurile concrete, care să aducă valoare adăugată în viața locuitorilor. Indiferent unde mă voi afla, orice funcție voi deține, voi ajuta cu tot, dar absolut cu tot ce voi putea. Personal, îmi asum acest rezultat. Am decontat la acest scrutin, faptul că unii cetățeni simt că nu ne mișcăm suficient de repede și că am făcut prea multe compromisuri. Ne propunem o reformă internă a partidului. Voi fi consecvent cu ceea ce am spus mere. Ummează să revin la MAI pentru a continua reformele. Angajamentul meu față de cetățenii Capitalei rămâne ferm și de nezdruncinat.Țin să mulțumesc încă odată colegilor mei pentru implicarea în procesul de edificare a unei democrații autentice. Am învățat să lupt pentru dreptate și viață mai bună, în stradă, alături de voi, oamenii acestei țări, acum mulți ani de zile. Atunci când prea mulți încă vorbeau în șoaptă. Cea mai mare victorie a alegerilor este victoria noastră, a tuturor. Această bătălie am câștigat-o împreună, iar eu vă mulțumesc pentru acest lucru. Rezultatul din Capitală trebuie să-l privim cu modestie, ca pe un imbold ca să devenim mai buni și mai curajoși. Trebuie să rămânem uniți, la fel de determinați în slujba demnității și a adevărului. Vă mulțumesc și vă asigur de toată prețuirea mea", a spus Andrei Năstase.