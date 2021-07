Andrei Năstase și-a exercitat dreptul la vot. Pentru ce a votat liderul Platformei DA (VIDEO)

Andrei Năstase, Președintele Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, și-a exercitat dreptul la vot la ora 09:00. Acesta a fost însoțit la secția de votare de către soție și fiică. El a declarat că a votat pentru o Moldovă rațională, pentru o țară ajunsă la un nivel la care nu se mai fură, cu familii reunite acasă.

„Am votat pentru o Moldovă în care parlamentarii muncesc pentru oameni. Am votat pentru cea mai frumoasă echipă pe care a avut-o vreodată Republica Moldova - o echipă de oameni cumsecade, integri. Am votat pentru capacitățile unor oamni, care au renunțat la sine. Încurajez toată Republica Moldova să meargă astăzi și să voteze pentru viitorul Republicii Moldova. Să meargă toți la vot, indiferent de culoarea politică, de opțiunea pe care o are", a îndemnat Andrei Năstase.

Președintele Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” și-a exprimat convingrea precum că în Republica Moldova se poate trăi bine, în cazul în care poporul ar fi unit, solidar, dacă și-ar conjuga eforturile pentru binele republicii.

"Vă îndemn la unitate, așa cum am făcut-o de-a lungul timpului. Am fost și am militat în pemanență pentru unitatea țării noastre, din toate punctele de vedere, inclusiv teritorial. Vă îndemn să facem astăzi exercițiul suprem, votul, pentru ceea ce înseamnă independența, suverantatea și bunăstarea țării, un viitor decent la noi acasă”, a declarat Andrei Năstase.

Jurnaliștii l-au întrebat pe Andrei Năstase, dacă e convins de corectitudinea gestionării campaniei electorale de către platforma DA și ce ar însemna un eventual eșec al formațiunii în urma scrutinului.

„Cred că am făcut totul ce am fi putut face pentru o Moldovă puternică, desteaptă, sanatoasă", a declarat Andrei Năstase, menționând că voința Domnului și a poporului nostru urmează sa decidă soarta de mai departe a țării.