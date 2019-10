Andrei Năstase şi-a exercitat dreptul la vot: Astăzi va fi altfel decât ieri (VIDEO)

Candidatul Blocului ACUM la şefia Capitalei, Andrei Năstase, şi-a exprimat dreptul de vot. Acesta a spus că are certitudinea că începând de astăzi va fi altfel decât ieri.

"Am votat cu gândul la generaţiile viitoare. Am certitudinea că astăzi va fi altfel decât ieri, iar Moldova porneşte pe o nouă cale. Am venit cu cele mai bune gânduri pentru Chişinău şi suburbiile Capitalei. Am votat pentru viitor. De astăzi punem începutul unui nou început", a precizat Năstase.

Întrebat dacă va fi şi al doilea tur pentru funcţia de primar al Capitalei, Năstase a spus că două săptămâni pentru Chişinău înseamnă foarte mult.

Andrei Năstase a îndemnat oamenii să mergă la vot.

Astăzi, 20 octombrie, ALEGE PUBLIKA. Cele mai noi informaţii despre ce se întâmplă în ziua alegerilor sunt pe www.alegepublika.md.