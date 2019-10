Andrei Năstase sfidează indicațiile Guvernului. Face agitație electorală în timpul orelor de muncă

Liderul PPDA, Andrei Năstase, se pare că nu ține cont de indicațiile Guvernului. După ce săptămâna trecută executivul a cerut ca întâlnirile electorale să nu fie desfășurate în timpul orelor de muncă, Năstase a acționat exact invers. Acesta a mers dimineața la o întrevedere cu medici de la Spitalul "Emilian Coțaga", iar la amiază s-a întâlnit cu studenți de la UTM. Ca rezultat, administraţia spitalului a fost avertizată de Ministerul Sănătăţii. Andrei Năstase nu a răspuns la telefon pentru a comenta situaţia.

În data de 7 octombrie, șeful Cancelariei de Stat, Andrei Spînu, a interzis organizarea întrunirilor electorale în timpul orelor de muncă, în instituţiile publice.



"Cunoașteți toți situația în care într-o campanie electorală precedentă au fost scoși din cabineți, cabinete, medicii pentru a fi aduși la o întâlnire electorală, iar toți pacienții așteptau pe coridoare. Aceste situații nu trebuie să se mai repete", a spus Andrei Spînu, șeful Cancelariei de Stat.



S-a repetat, însă, în această dimineață. La ora 8:00, candidatul la fotoliul de primar al Capitalei din partea Blocului "ACUM", Andrei Năstase, era la o întâlnire electorală cu medicii de la spitalul "Emilian Coțaga" care era transmisă în direct pe Facebook. Evenimentul electoral a durat aproape o oră.



"Mă bucur foarte mult să ne vedem. Mai mult decât atât, am avut și eu o dată când eram copil, eram în clasa a patra, am fost aici la dumneavoastră. Da am bolit domnilor, probabil am avut și limbrici", a declarat Andrei Năstase.



Ora 12:00, altă intervenție în direct pe Facebook. De această dată, Andrei Năstase a mers la Universitatea Tehnică și și-a făcut campanie electorală în fața studenților.



"Vom schimba trotuarele, vom schimba drumuri, vom repara drumuri", a spus Andrei Năstase.



Vicedirectorul Spitalului "Emilian Coțaga" Vasile Tomuz a declarat pentru postul nostru de televiziune că întâlnirea a avut loc în timpul ședinței angajaților medicali, care are loc, de obicei, dimineaţa.



"Am hotărât, ca să nu rupem colectivul în pauza de masă ori în afara orelor de serviciu, să oferim câte 15 minute cuvânt candidatului care va fi", a declarat Vasile Tomuz, vicedirectorul spitalului "Emilian Coțaga".



Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale s-a autosesizat în acest caz.



"Unica abatere care a fost este ora, anume ora la care a fost organizată întrevederea respectivă. Anume din acest motiv s-a decis să fie avertizată administrația instituției", a declarat Veronica Istrati, șeful Serviciului de presă al Ministerului Sănătății.



Prorectorul UTM Dinu Țurcanu a menționat pentru postul nostru de televiziune că la întrunire au participat doar studenții și profesorii care nu au avut ore.



"Ei sunt în săptămâna intermediară, un fel de atestare. Toți studenții care nu au atestări la această oră și doar profesorii care nu au ore și care doresc, se pun aviziere la ce oră și unde, și cine dorește acela vine", a zis Dinu Țurcanu, prorectorul UTM.



Şeful Serviciului de presă al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Angela Mutruc, nu a răspuns la telefon pentru a comenta situaţia. Nu a fost de găsit nici Aura Revenco, responsabilă de relaţia cu mass media din cadrul Cancelariei de Stat.