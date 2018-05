Andrei Năstase se plânge că se simte hărţuit în Moldova, deşi are 11 case, un partid politic şi protestează toată ziua

Trăieşte pe picior mare, are în proprietate 11 case, este liderul unui partid politic și fost candidat la alegerile prezidențiale, dar se simte hărțuit în Moldova. Este vorba despre liderul PPDA, Andrei Năstase, care s-a plâns de acest lucru în cadrul unei conferinţe de presă.

De asemenea, Năstase a vorbit şi despre importanţa familiei. Însă, întrebat de reporterul nostru de ce nu locuieşte împreună cu soţia şi copiii săi, el a dat vina pe autorităţi.



"Am ales şi eu, în 2012, hărţuit de această guvernarea criminală am hotărât să merg în străinătate. Mi-am lăsat în siguranţă, aşa cum sunt astăzi, sute de mii de copii moldoveni, acolo", a spus Andrei Năstase, candidat la funcţia de primar al Capitalei.



Asta chiar dacă, potrivit declaraţiei de avere, Andrei Năstase deține 11 case în republica Moldova. Potrivit presei, cea mai scumpă dintre ele e situată într-un cartier rezidenţial din Capitală. Oficial, locuinţa, ridicată pe un lot de șapte ari, are o suprafață de 156 de metri pătrați și este estimată la puţin peste 2 milioane de lei.

Totuşi, jurnaliștii au scris că, în realitate, imobilului cu trei nivele are aproape 450 de metri pătraţi și ar costa în jur de șapte milioane de lei. Presa a mai scris că în ultimii doi ani Andrei Năstase a trăit din banii soției, care locuiește cu cei doi copii în Germania, şi care a câştigat în doi ani aproape 64 de mii de euro. O altă sursă de venit a familiei au fost și indemnizațiile copiilor, de peste 14 mii de euro.

Presa a mai scris că pe lângă asta, Andrei Năstase are o casă luxoasă în oraşul Bad Homburg din Germania, la 25 de kilometri de Frankfurt. În acelaşi oraş sunt stabiliţi și oligarhii Victor și Viorel Țopa, condamnați penal în Moldova.