Andrei Năstase SE BÂLBÂIE când este întrebat dacă îşi va aduce familia în Moldova

Andrei Năstase se contrazice. Ba vrea să-şi aducă familia acasă, ba spune că ar fi mai bine să rămână în străinătate.

Dacă astăzi, candidatul Blocului ACUM la şefia Capitalei a cerut ajutorul functionarilor de la Primărie pentru a-şi aduce acasă familia, care este în Germania, acum o zi, acesta a declarat contrariul.

Întrebat ce îl împiedică să-i aducă pe cei dragi lângă el, Năstase a spus că:

"Inclusiv faptul că unul din băieții mei este în ultimul an de liceu într-o școală din Germania, faptul că cel mic nu este bine organizat. Credeți-mă, abia aștept clipa când o să pot să-i am pe toți aproape. Din păcate, peste un an și celălalt va trebui să plece peste hotare. Cumva a ratat această ocazie să învețe la o universitate de aici din simplu motiv că a învățat o altă materie în școala de acolo", a subliniat Andrei Năstase.