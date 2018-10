Andrei Năstase sare în apărarea Ludmilei Kozlovska și refuză să spună din ce bani trăiește

Liderul PPDA, Andrei Năstase, iese în apărarea Ludmilei Kozlovska, preşedinta organizaţiei Open Dialog, care a fost expulzată din Uniunea Europeană pentru legături cu serviciile ruseşti. În cadrul unei conferinţe de presă, Andrei Năstase a confirmat că a participat la un eveniment organizat de ONG-ul Open Dialog, supus, în prezent, unei anchete în Ucraina.



"Nu cunosc dacă Ludmila Kozlovska are dosar penal deschis în Ucraina. Nu am niciun fel de legătură cu numita Ludmila Kozlovska. Un lucru simplu pe care deja îl ştie toată lumea este că dânsa reprezintă o organizaţie neguvernamentală şi la invitaţia unor europarlamentari am participat la un eveniment organizat în cadrul Parlamentului european şi cu participarea acestui ONG", a declarat Andrei Năstase, preşedinte PPDA.



Năstase nu vrea nici ca autoritățile să investigheze dacă ONG-ul s-a implicat în treburile interne ale Moldovei, dar şi în finanţarea unor partide politice.



"Iniţiativa de a crea o Comisie la nivelul parlamentar, de a crea o comisie să verifice relaţiile pe care le au partidele de opoziţie din Republica Moldova cu organizaţia respectivă mi se o pare o inepție", a spus Andrei Năstase, preşedinte PPDA.



În cadrul aceleiași conferințe, liderul PPDA a refuzat să spună din ce bani trăiește, dar a dat de înțeles că are suficiente finanțe. Asta chiar dacă, anterior, susţinea că nu a câştigat niciun bănuţ în ultimii doi ani.



"Ar trebui să-mi puneți întrebări de interes public. Îmi plătesc și eu la timp serviciile comunale, îmi plătesc la timp mesele pe care le iau, am grijă și de cei apropiați din banii pe care i-am muncit", a menționat Andrei Năstase, preşedinte PPDA.



Jurnaliştii de la Zeppelin au scris anterior că ONG-ul "Open Dialog", finanţat de controversatul oligarh kazah Muhtar Abliazov, a făcut lobby în Europa pentru partidele conduse de Maia Sandu şi Andrei Năstase, dar și pentru raiderul numărul unu în CSI, Veaceslav Platon. Organizația a finanțat deplasările liderilor PAS și PPDA la instituțiile europene. Deși Maia Sandu a negat că i s-au plătit biletele de avion, într-un interviu, lidera ONG-ului, Ludmila Kozlovska, a recunoscut că preşedinta PAS s-a deplasat la Bruxelles pe banii fundației.

Recent, la Varşovia, în cadrul unei dezbateri organizate sub egida OSCE, delegați din mai multe țări au acuzat Open Dialog că face lobby pentru infractori periculoși, că beneficiază de finanțări dubioase și că livrează echipament militar în Donbass. Mai mult, s-a menționat că sub masca apărării democrației și drepturilor omului, ONG-ul condus de Kozlovska manipulează și folosește informații false pentru a influența deciziile luate de Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul European.

La sfârșitul lunii august, europarlamentarul român Andi Cristea a solicitat anchetarea surselor de finanțare ale Open Dialog.