Andrei Năstase își reconfirmă statutul de INAMIC AL PRESEI: A folosit limbaj obscen la adresa jurnaliștilor incomozi

Etichetat de ONG-urile de media "Inamicul presei", Andrei Năstase îşi justifică pe bună dreptate calificativul. Liderul PPDA continuă să-şi arate deschis ura faţă de jurnalişti, în special faţă de postul de televiziune Publika TV.

Astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, Năstase a recidivat din nou. În ciuda funcţiei de deputat pe care o are, el şi-a permis să folosească un limbaj obscen la adresa jurnaliştilor. Asta în timp ce, culmea, ţinea un discurs despre decenţă.

"Ajung într-o bună zi să fiu inamicul public, inamicul presei pentru faptul că m-am opus unei atitudini nedeontologice a unei jurnaliste de la un post de televiziune Prime. De fapt când vine Prime, el vine şi pentru Canal 2, Canal 3 şi pentru Publika WC", a spus liderul PPDA, Andrei Năstase.



În opinia lui Andrei Năstase, fostul procuror al politrucul Ţopilor, atacurile la adresa instituţiilor de presă se numeşte "libertate de exprimare".



"Aşa îi spun oamenii, nu spun eu şi atunci eu ţin la părerea oamenilor. Eu militez pentru libertatea de exprimare", a spus Năstase.

Avocatul oligarhilor penali Ţopa a ţinut să insulte jurnaliştii de mai multe ori, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă. În plus, a avut tupeul să le dea reprezentanţilor mass-media lecţii de moralitate şi, aşa cum îi este specific, s-a contrazis de mai multe ori.



" - Aici trebuie să le menţionez Prime, Canal 2, Canal 3, Publika WC. Să fiţi decenţi, să fiţi cât se poate de buni.

- Dumneavoastră sunteţi decent când spuneţi Publika WC?

- Asta e tot ce aţi ...?

- E urât.

Atitudinea jignitoare a lui Andrei Năstase la adresa jurnaliştilor este criticată de politicieni şi de lideri de opinie.



"Presa în orice condiţie nu poate fi atacată. Trebuie să fim europeni şi atunci când nu ne convine acest lucru. De obicei presa se află în opoziţie cu puterea pentru că aşa e menirea ei, dar şi cu politicienii. Eu am fost atacat de nenumărate ori pe nedrept de presă, dar niciodată nu mi-am permis să atac presa sau jurnaliştii", a spus MIHAI GODEA, politician.



"Domnul Năstase devine din ce în ce mai incontrolabil, este o persoană irascibilă şi reacţionează bolnăvicios. Cred că nu-i aduce mari beneficii politice, dar cred că dăunează şi îi aduce daune reputaţionale serioase", a spus CORNELIU CIUREA, analist politic.



Nu este pentru prima dată când Andrei Năstase agresează reprezentanţii presei. În octombrie 2017, marioneta penalilor fugari Victor şi Viorel Ţopa a intimidat echipa Publika TV şi a încercat s-o scoată forțat din sala de conferințe, pentru că jurnaliștii intenționau să filmeze prompterul utilizat de fruntașii PPDA pentru a citi discursul în fața presei.



"- S-a încheiat conferinţa deja. Vă invit să plecaţi, vă rog.

-Domnule Năstase, ce faceţi dumneavoastră? Noi plecăm, de ce mă impingeţi?

- Nu vă imping, avem alt eveniment."



Şi reporterii altor instituţii media au fost intimidaţi la conferințele de presă ale Maiei Sandu şi ale lui Andrei Năstase. Astfel, în iunie 2018, finul penalului Victor Ţopa a atacat dur jurnaliştii de la Moldova 1, de la publicația Ziarul Național și pe cei de la portalul privesc.eu pentru că nu i-ar fi plăcut modul în care îi reflectau activitatea.



"Că n-ar fi putut fi aici Privesc.Eu? Ar fi putut şi nu este. Dar știți de ce? Ieri, dimineață, când am făcut aici o conferință de presă, mizeria lui Șor a fost dată live! Alaltăieri, când ne-au pângărit birourile, când au vrut să ne pângărească birourile, acel circ a fost dat în permanență live."