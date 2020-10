Andrei Năstase îi cere Maiei Sandu să se retragă din cursa electorală în favoarea sa

Candidatul Platformei DA la funcţia de preşedinte îi aminteşte Maiei Sandu de o datorie mai veche. Andrei Năstase îi cere liderului PAS să se retragă din cursa electorală în favoarea sa. Năstase spune că prin acest gest, Sandu ar da dovadă de susţinere reciprocă, aşa cum şi el s-a retras în favoarea ei în 2016. Declaraţiile au fost făcute de preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr la un o emisiune TV.

"Era foarte şi foarte bine dacă şi în această campanie la fel ca şi în 2016 ne-am fi susţinut reciproc, am fi mers cu un singur candidat aşa cum am stabilit de comun acord în iunie în 2019, dar mai este timp. Dacă eu am făcut-o pe 15 octombrie, m-am retras şi am susţinut-o pe doamna Sandu de ce nu ar face şi ea anul acesta, poate face.", a comunicat candidatul Platformei DA la prezidenţiale, Andrei Năstase.

Potrivit lui Andrei Năstase, era mult mai bine dacă Platforma Da şi PAS ar fi mers în cursă cu un singur candidat.

În campania din 2016 Năstase s-a retras din cursă în favoarea contracandidatei sale Maia Sandu.

Alegerile prezidenţiale vor avea loc în data de 1 noiembrie. În cursă sunt înregistraţi opt candidaţi.