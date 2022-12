Andrei Năstase, Fondatorul Platformei DA, demisionează din partid alături de consilierii municipali din cadrul fracțiunii

Andrei Năstase, Fondatorul Platformei Demnitate și Adevăr (DA) și ex-președintele formațiunii, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, despre demisia consilierilor municipali din Chișinău din cadrul fracțiunii.

Acesta a mai spus că, după ce toți consilierii municipali din cadrul fracțiunii Platformei DA își dau demisia din formațiune, îl vor acționa în judecată pe actualul președinte al partidului, Dinu Plîngău.

„Anunțăm că fiecare dintre noi, ne înaintăm demisiile din Platforma DA. Totodată, vom demara procedurile juridice necesare acționării în judecată a președintelui Platformei DA”, a declarat Andrei Năstase.

Fondatorul Platformei DA susține că în spațiul public „sunt lansate artificial niște teme de anticorupție false”. Potrivit lui, din cauza acuzațiilor privind subiectul Planului Urbanistic Zonal (PUZ), oficialul a trebuit să își întrerupă o vizită în străinătate.

Citește și: Planul Urbanistic Zonal, aprobat cu scandal. PAS: E învechit, ilegal şi nu corespunde realităţii

Reamintim că Fracţiunea Platformei "DA" din CMC, constituită din 10 aleşi locali, a rămas fără sprijin politic din partea formaţiunii, după ce și-a dat votul pentru aprobarea a şase planuri urbanistice zonale. Consilierii vor fi excluşi şi din partid.

Decizia a fost luată de Biroul Politic Național, care a fost convocat de urgență de președintele Partidului, Dinu Plîngău. Conducerea Platformei DA a declarat că aleşii locali s-au abătut grav de la cursul politic promovat de formaţiune şi i-a îndemnat să-și depună mandatele de consilieri.

"Partidul se disociază de consilierii municipali, se disociază de declarațiile lor, se disociază de voturile lor și le solicită să-și depună mandatele de consilieri. Formațiunea noastră retrage sprijinul politic întregii componențe a platformei DA din CMC. Am putea aduce foarte multe acuzații și critici în legătură cu acest vot. Acțiunile și declarațiile unor colegi de partid discreditează și compromit toate lucrurile bune".



Nu am putut să-i convingem și nici să-i oprim, susține conducerea Platformei DA, care a precizat că s-a discutat pe interioriul partidului cu membrii fracțiunii DA din CMC pentru a nu vota proiectul privind planurile urbanistice zonale.



"Nu trebuie să ne spună nimeni că acest vot inclusiv de astăzi acordat deja de foștii noștri colegi, că este în beneficiul Chișinăului. Nu este nici pe departe așa. Așa am considerat noi că-i putem opri de a nu vota proiecte dubioase, proiecte în jurul cărora sunt tot felul de acuzații. Mulți nu au rezistat tentațiilor de acolo”, a declarat Dinu Plîngău președintele Platformei DA.



Ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a declarat după ședința CMC că deciziile aprobate sunt ilegale. În plus, vor crea şi ambuteiaje în zonă, dar vor fi şi mai puţine spaţii verzi odată cu ridicarea noilor blocuri. Totodată, Spînu a anunţat că va sesiza Cancelaria de Stat.



Consiliul Municipal Chişinău a aprobat marţi Planul Urbanistic Zonal pentru mai multe regiuni ale oraşului. E vorba de şase PUZ-uri care prevăd construcţia unor blocuri şi amenajarea unor zone rezidenţiale. Documentul a fost votat de 30 de consilieri. Este vorba de aleşii din fracţiunea Platforma DA, PSRM, dar şi majoritatea consilierilor neafiliaţi. S-au expus împotrivă doar membrii PAS din CMC.