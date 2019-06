Andrei Năstase, CRITICI DURE la adresa ministrului român de Externe: M-am simțit jenat, mi-a fost rușine

Ministrul de Interne, Andrei Năstase, s-a arătat rușinat și dezamăgit de reacția ministrului român de Externe la criza politică din Republica Moldova. Năstase a criticat atitudinea lui Teodor Meleșcanu, într-o intervenție pentru B1 TV.

"Ca român, m-am simțit jenat, mi-a fost rușine mie când am auzit ce a pronunțat domnul ministru Meleșcanu. După ce au venit statele mai îndepărtate de noi și ca limbă, și geografie, din toate punctele de vedere - Franța, Germania, Marea Britanie - cu mesaje corecte, care respectau votul popular, democrația, mie mi-a fost .... mi-e greu să-mi găsesc cuvintele.... mi-a fost rușine ca român de acea declarație făcută de domnul Meleșcanu!

Cred că trebuie luate măsuri urgente la nivelul politicii externe românești. Nu vreau să dau eu sfaturi, dar dacă va continua așa, dragostea noastră, a românilor de aici, față de decidenții din România va avea de suferit.

Mi-e greu să vorbesc, să știți, pentru că știu că vorbele mele vor fi răstălmăcite, că se vor găsi tot felul de falși unioniști care mă vor ataca în continuare, pe banii contribuabililor români, care vin de la Ministerul Românilor de Pretutindeni și ajung la niște portaluri toxice, care-l slujesc pe Plahotniuc.



Am avut un sentiment de tristețe... Dar am trecut peste acest moment și a venit reacția oficială a statului român și am răsuflat toți ușurați”, a declarat Andrei Năstase, scrie b1.ro.

Amintim că Meleșcanu a susținut că i se pare normal ca în Republica Moldova să fie organizate alegeri anticipate: "În opinia mea, în situația gravă în care se găseste Republica Moldova, singura soluție este întoarcerea la electorat. Nu cred că e nicio problemă să fie alegeri parlamentare anticipate în 6 septembrie.