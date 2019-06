Andrei Năstase, chemat să răspundă dacă a primit bani de la ruşi pentru a destabiliza situația politică din Moldova

Andrei Năstase evită să comenteze afirmaţiile viceprimarului de București Aurelian Bădulescu că liderul PPDA a primit trei milioane de dolari de la ruşi pentru a destabiliza situația politică din țară și pentru a răsturna Guvernul Filip. În context, Bădulescu i-a cerut lui Năstase să răspundă public dacă a luat bani de la ruşi. Declaraţia a fost făcută de funcţionarul român, aseară, în cadrul emisiunii Tema Zilei, la Canal 2.

„Andrei Năstase, de fapt Andrei Andreevici căci așa are dumnealui legăturile la Moscova și la acest apelativ răspunde, nici până în ziua de astăzi nu a infirmat ceea ce am spus eu. Întrebarea mea publică, dacă își asumă să răspundă public că în urmă cu două luni de zile s-a deplasat la Moscova sub acoperirea unei anchete unde a purtat discuții cu oficiali de la Moscova referitor la ceea ce trebuia să facă dumnealui subsecvent și în completarea a ceea ce a făcut numitul Dodon Igor”, a afirmat viceprimarul orașului București, Aurelian Bădulescu.

Iar jurnalistul Ștefan Secăreanu a menționat că Andrei Năstase și Maia Sandu sunt marionetele Kremlinului.

„Nu i-am văzut ca să pună problema separatismului în Republica Moldova și problema transnistreană. Nu am văzut în discursul lor politic așa ceva. Cu atât mai mult, nu i-am văzut să ia atitudine în fața lui Dodon. Admitem că au mers și s-au înțeles cu Dodon asupra unor chestiuni. Un om politic trebuia să pună în primul rând problema prezenței militare străine pe teritoriul Republicii Moldova. Ei nu au spus un cuvânt niciodată. Este alianța Kozak, nu este Guvernul Sandu”, a menţionat jurnalistul, fostul deputat, Ștefan Secăreanu.

Viceprimarul Bucureștiului a îndemnat politicienii să respecte legea și să nu uite că deciziile Curții Constituționale trebuie respectate întocmai.

„Să vă duceți la statutul și atribuțiile Curții Constituționale să le lecturați și să înțelegeți că peste Curtea Constituțională nu poate să treacă decât tancul sovietic”, a comunicat viceprimarul orașului București, Aurelian Bădulescu, scrie canal2.md