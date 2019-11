Andrei Năstase atacă din nou presa. Susţinătorii săi au jignit şi insultat un reporter de la CANAL 2

Moţiunea socialiştilor i-a întunecat minţile lui Năstase. Perdantul alegerilor de duminica trecută a răbufnit din nou la adresa jurnaliştilor care nu scriu ce vrea şi ce îi place. Prezent la protestul de astăzi din faţa Parlamentului, organizat de către susţinătorii PAS şi PPDA, Năstase nu a scăpat ocazia să să ne atace din nou. De această dată a făcut-o cu ajutorul unor susţinători de-ai săi, care au jignit şi insultat reporterul CANAL 2, iar unii chiar au bruscat-o pe colega noastră.

Incidentul a avut loc în faţa Parlamentului, într-o zonă împânzită de poliţişti şi carabinieri, care însă nu au intervenit în apărarea reporterului, prins într-o mulţime de oameni agresivi.



Aşa a reacţionat Andrei Năstase la întrebarea reporterului nostru, care a vrut doar să precizeze la ce posturi s-a referit acum două zile, când a spus că o parte din presă trebuia epurată.



"Marele meu regret, dar marele meu regret este că atunci, în iunie 2019, când am venit la guvernare n-am făcut ceea ce au așteptat toți cetățenii Republicii Moldova. Să epurăm, dacă putem spune, să asanăm spațiul mediatic din Republica Moldova.", a declarat Andrei Năstase, Ministrul Afacerilor Interne.



În apărarea lui Năstase au sărit câţiva susţinători de ai săi, care au încercat să intimideze echipa noastră de filmare. În timp ce spiritele se încingeau, ministrul de interne, capul poliţiei moldoveneşti, care are misiunea de a proteja fiecare cetăţean, s-a grăbit să plece, cu un zâmbet larg pe faţă.



Între timp, comportamentul unor protestatari a devenit incontrolabil, iar unii au bruscat reporterul CANAL 2.



Precizăm că în scuarul Parlamentului erau prezenţi zeci de poliţişti şi carabinieri, care însă nu au intervenit. Am solicitat o opinie la acest subiect de la şeful adjunct al direcţiei poliţie, Marin Garaz, dar acesta a precizat că oamenii legii vor veni cu o reacţie doar după ce vor vedea imaginile.

Redacţia Canal 2 îşi exprimă îngrijorarea şi indignarea cu privire la acest incident, pe care îl califică drept o tentativă de intimidare a presei.