Andrei Năstase: Am fi câştigat alegerile prezidenţiale din 2016, în fața lui Dodon

Liderul PPDA, Andrei Năstase, susţine că dacă EL ar fi candidat, în 2016, la alegerile prezedinţiale, în locul Maiei Sandu, ar fi câştigat în faţa lui Igor Dodon. Declaraţia a fost făcută de Năstase în cadrul ediţiei speciale a emisiunii "În centrul atenţiei", de la Publika TV."Toate calculele pe care le-am făcut noi, cei de la Platforma DA, post-factum. Astăzi, Dodon nu ar fi fost preşedinte, dacă aş fi candidat din partea forţelor proeuropene în 2016. Era foarte clar", a spus liderul PPDA, Andrei Năstase.Andrei Năstase a mai adăugat că, deocamdată, nu a primit un răspuns clar de la colega sa din blocul ACUM, Maia Sandu, dacă îl va susţine la alegerile prezedinţiale din acest an. Asta deşi anul trecut ar fi avut loc o semenea înţelegere între cei doi."În iunie, în baza unui dialog, purtat cu doamna Sandu, am convenit cu domnia sa nu va candida la prezedinţiale şi va sprijini candidatura PPDA. Iar noi o vom susţine la funcţia de premier, iar ea mă va susţine la alegerile prezedinţiale în 2020", a spus liderul PPDA, Andrei Năstase.Anterior, reprezentanţii PAS au declarat că anume liderul formaţiunii, Maia Sandu, are mai multe şanse faţă de Andrei Năstase de a câştiga alegerile din 2020. În 2016, Andrei Năstase a renunțat să candideze la prezidenţiale în favoarea Maiei Sandu. În turul doi, au intrat Igor Dodon şi Maia Sandu. Dodon a învins cu 52 %.