Andrei Năstase a DEZVĂLUIT MOTIVUL pentru care nu-şi aduce familia în Moldova

Nu-şi poate proteja familia, dar ce să mai spunem de cetăţenii ţării. În contextul în care Andrei Năstase este ministru degrevat al Afacerilor Interne, declară că nu-şi aduce familia în ţară pentru că nu se simte în siguranţă în Republica Moldova. Declaraţia a fost făcută de candidatul pentru funcţia de primar al Capitalei în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune.

"Am explicat, nu este totul bine în ţara noastră. Unul dintre copii este ultimul an de şcoală, nu pot să îl aduc aici, nu pot să-i distrug posibilitatea de a ajunge la o şcoală. Îmi doresc cât mai repede să fie aproape de mine, dar nu ne simţim în siguranţă aici, mai planează un pericol asupra mea. Când am ajuns la MAI mi-au sugerat să-mi iau pază. Eu nu mă simt în siguranţă şi nu aş vrea să-mi expun şi familia", a subliniat Andrei Năstase.