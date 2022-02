Andrei Cebotari, numit membru al CSP din partea Parlamentului

Andrei Cebotari a fost ales membru al CSP din Parlamentului, cu votul a 56 de deputați PAS.

Potrivit legislației, membrul CSP din partea Parlamentului este numit în funcție cu votul majorității deputaților aleși.

La proba interviului din cadrul concursului au fost admise două persoane – Alexandru Mariț și Andrei Cebotari.

Candidatul la funcția de membru al CSP din partea Parlamentului trebuie să facă parte din rândul societății civile, să aibă o experiență de cel puțin trei ani în domeniul dreptului și o activitate notorie în domeniul jurisprudenței.

Cebotari este licențiat în drept, iar diploma a obţinut-o la ASEM. Pe pagina sa de Facebook scrie că în prezent el activează la Parlamentul Republicii Moldova, însă nu este precizată funcţia ocupată. Totodată, Cebotari ar fi şi asistent de proiect în cadrul Centrului de Politici și Reforme din Moldova, co-fondat de actualul deputat PAS Dumitru Alaiba, care a fost şi director de programe.



Cebotari a fost un susţinător al Maiei Sandu la prezidențialele din 2020. El a declarat pentru postul nostru de televiziune că relaţia pe care o are cu Dumitru Alaiba este strict profesională. El îi oferă deputatului, prin contract, servicii de consultanţă juridică. De asemenea, ne-a spus că nu a fost niciodată membru al PAS, însă, de-a lungul timpului, a mai oferit prin voluntariat consultanţă juridică unor membri de partid. Andrei Cebotari a declarat că, dacă va fi numit de Parlament, are la dispoziție 30 de zile pentru a decide dacă rămâne să ofere consultanţă lui Alaiba sau va alege să devină membru al CSP.



"Da, noi avem încheiat un contract civil de prestare a serviciilor juridice în domeniul legislativ, am elaborat proiecte de legi, amendamente sau sesizări la CC. Nu văd nicio problemă, domnul deputat Alaiba nu a făcut parte din comisia de concurs. Concursul a fost desfăşurat de comisia juridică, iar dumnealui este la comisia economie. Nu văd niciun conflict de interese", a spus Cebotari.