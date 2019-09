ANDREESCU A CÂȘTIGAT US OPEN. Bianca Vanessa a învins-o în finală pe Serena Williams

Bianca Vanessa Andreescu este noua campioană a Internaționalelor de tenis ale Statelor Unite, US Open.

Tenismena canadiană de origine română a câștigat primul său titlu la un turneu de Mare Șlem la doar 19 ani.

În finala turneului feminin de la Flushing Meadows, Andreescu a învins-o în două seturi pe americanca Serena Williams, scor 6-3, 7-5, la capătul unei partide de a durat o oră și 41 de minute.



Bianca Vanessa Andreescu este prima tenismenă care se impune la turneul de la US Open chiar la din prima prezență pe tabloul principal. La conferința de presă emotiva canadiancă de origine română a izbucnit în lacrimi.



"Am visat mulți ani că voi trăi acest moment. Cu mult timp mai devreme, după ce am câștigat Orange Bowl (în 2015 - n.n.), mi-am dat seama că pot fi campioană și la US Open", a spus BIANCA VANESSA ANDREESCU, tenismenă.



După câștigarea turneului de la New York, Bianca Vanessa va urca pe locul 5 al ierarhiei mondiale în tenisul feminin.