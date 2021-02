Andre Villas-Boas a demisionat cu scandal de la Olympique Marseille. Antrenorul portughez a părăsit conducerea tehnică a grupării franceze din cauza divergenţelor cu șefii clubului de pe Vélodrome, privind politica de transferuri."Nu vreau nimic. Vreau doar să plec. Nu vreau banii lui Olympique Marseille, nici pe cei ai lui Franck McCourt. Vreau să plec din cauza diferențelor politicii sportive pe care o are clubul."Villas-Boas este într-un profund dezacord cu preşedintele Jacques-Henri Eyraud şi cu directorul sportiv Pablo Longoria.Antrenorul, în vârstă de 43 de ani, nu și-a dorit achiziționarea mijlocașului francez Olivier Ntcham de la Celtic Glasgow."Este un jucător pe care eu l-am refuzat! Nu era pe lista mea, nu mi-am dat acordul. M-am trezit dimineață și am citit pe site că a venit acest jucător. Din aceasta cauza mi-am prezentat demisia."În ultima perioadă, Andre Villas Boas era sub presiune Olympique Marseille. Și asta pentru că gruparea din Ligue 1 a avut o evoluție tot mai slabă.Echipa a pierdut patru din ultimele cinci meciuri disputate. În prezent Marseille împarte cu Bordeaux locurile 9 și 10 în clasament.Villas-Boas a preluat-o pe OM în mai 2019 iar în sezonul trecut formația a terminat pe locul doi campionatul, în spatele lui Paris Saint-Germain.