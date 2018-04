Andi Cristea: Noi suntem interesați ca alegerile din Moldova să fie libere și corecte

Planul Național de Acțiuni dar și suportul Uniunii Europene pentru țara noastră sunt subiectele principale discutate în cadrul ședinței de Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova.

"Încercăm să scoatem majoritatea întrebărilor care există din partea europarlamentarilor, astfel ca forumurile europene să ia deciziile corecte și banii să vină pentru cetățenii Republicii Moldova", a spus liderul Grupului Parlamentar Popular European, Eugen Carpov.

Referior la viitoarele alegeri din Republica Moldova, Andi Cristea a spus că parlamentarii europeni sunt interesați ca alegerile din Republica Moldova să fie libere și corecte.

"Noi suntem interesați ca alegerile să fie libere și corecte, inclusiv pentru diasporă. Eu personal nu am elemente care să mă facă să cred că alegerile ar putea să fie altfel decât cele din 2014, mă refer la corectitudine. Noi am venit la Chișinău nu să împărțim dreptatea. Ce alianțe se vor face depinde de înțelepciunea liderilor politici, de oameni. Noi am exprimat încrederea că parcursul european va merge mai departe, dincolo de alegerile care vor avea loc în 2018. Cred că încă nu am ajuns să spunem că parcrsul european a Republicii Moldova este ireversibil. Principiul de bază a cooperării dintre Uniunea Europeană și Moldova este să instaleze o prietenie solidă. Nu înseamnă că noi venim de la Bruxelles să spunem liderilor ce să facă", a spus eurodepudatul Andri Cristea.



"În primul rând cred că nu trebuie să ne temem de noțiunea de condiționalități, pe de altă parte ele reprezintă niște angajamente pentru Moldova. Sigur că nu este un proces ușor, Parlamentul are misiunea de modernizare a legislației Republicii Moldova. Există spațiu de mai bine, trebuie să monitorizăm mai bine. Procesul de monitorizare trebuie fortificat, trebuie făcut împreună cu structurile guvernamentale. Rezultate sunt, mai ales la capitolul economic. Avem o creștere la exporturi și la importuri. Exisă elemente care vor genera un nivel mai mare de bunăstare a cetățenilor Republicii Moldova", a spus liderul Grupului Parlamentar Popular European, Eugen Carpov.



La sfârșitul ședinței participanții la cea de-a VI-a Reuniune vor adopta Declarația Finală și Recomandările Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova.