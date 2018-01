Andi Cristea a încurajat executivul de la Chişinău să implementeze reformele asumate în Acordul de Asociere cu UE

Eurodeputatul PSD Andi Cristea, a avut în cursul zilei de miercuri, 23 ianuarie o întrevedere cu noul vicepremier responsabil cu portofoliul integrării europene în executivul de la Chișinău, Iurie Leancă.



În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au trecut în revistă evoluțiile din ultimele luni în ceea ce privește implementarea Acordului de Asociere UE-Republica Moldova și au analizat elementele de interes pentru cooperarea comună - în special agenda Parlamentului European, dosarul Asistenței Macrofinanciare oferite de UE, situația politică internă, realizarea reformelor asumate, mai ales cele din domeniul reformei justiției și consolidarea sistemului bancar.



"Am avut plăcerea să îi urez la început de an mult succes vicepremierului Leancă, în noua poziție de responsabilitate guvernamentală. Împreună cu domnia sa am prezidat în trecut ședințele Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova.

Am transmis un mesaj de încurajare colegilor din executivul de la Chișinău și i-am îndemnat, pe mai departe, să implementeze reformele asumate în Acordul de Asociere, într-un an marcat de alegeri legislative cheie pentru viitorul European al Republicii Moldova. Am salutat cu satisfacție recentele investiții europene, realizate de o bancă din Romania, în domeniul bancar de peste Prut și progresul înregistrat privind interconectarea rețelelor de gaze naturale și energie electrică cu Uniunea Europeana, prin România.

În luna aprilie a acestui an o delegație a Comisiei pentru politica externă a Parlamentului European va vizita Chișinăul, expresie a sprijinului constant al instituției europene față de procesul de apropiere al Republici Moldova de valorile democrației de tip European. Cu această ocazie va avea loc și ședința Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova", a declarat Andi Cristea.