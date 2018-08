ANCHETĂ PENALĂ. Urmează să fie stabilite cauzele focarului de rujeolă izbucnit la o tabără neautorizată din satul Morenii Noi

Poliția din Ungheni a pornit un proces penal pentru a investiga cauzele focarului de rujeolă izbucnit la o tabără neautorizată din satul Morenii Noi.



Instituţia se află în pădurea de lângă localitate. Tabăra, destinată exclusiv familiilor baptiste, a fost amenajată de Serghei Dubeniuc. El spune că nu percepe nicio taxă. În momentul izbucnirii bolii, acolo se aflau în jur de o sută de copii, cei mai mulţi din Ceadâr-Lunga.

Toți erau sănătoși, cu excepţia unei fete, spune proprietarul centrului de odihnă.



"Toți copiii aveau certificate medicale, în afară de fata care a venit din Ucraina. Ea avea febră. Am încercat să o tratăm, dar nu am reușit. A doua sau a treia zi, am trimis-o acasă", a spus proprietarul taberei din Morenii Noi, Ungheni, Serghei Dubeniuc.



Serghei Dubeniuc susţine că biserica baptistă nu este împotriva vaccinării, dar el personal nu este de acord cu imunizarea.



"- Dacă aș avea copii mici, cred că nu i-aș vaccina. - De ce? -

Văd foarte multe cazuri când cei mici sunt bolnavi psihic. Am văzut cum un băiat de vreo 20 de ani arunca cu pietre în mașini. Alții se dezbracă în public", a spus proprietarul taberei din Morenii Noi, Ungheni, Serghei Dubeniuc.



Primarul satului spune că i-a cerut de mai multe ori bărbatului să-și autorizeze tabăra.



"Și în acest an l-am atenționat că trebuie să-și facă actele necesare. Mi-a promis că le va face, dar nu are banii necesari", a spus primarul satului Morenii Noi, Ungheni, Valentina Lincovschi.



Poliția urmează să stabilească cine se face vinovat de această situaţie.



"În cazul dat, urmează a fi investigat sub toate aspectele, să vedem care a fost necesitatea adunării în cauză care a fost la Moreni. Au fost efectuate interpelări la diferite organe competente", a spus șeful-adjunct Direcția urmărire penală, IP Ungheni, Vasile Morcov.



În localitatea Morenii Noi, opt copii sunt bolnavi de rujeolă, în timp ce focarul din Ceadîr-Lunga continuă să se răspândească. Numărul micuţilor infectaţi în regiune a crescut până la 88. 63 dintre minori sunt spitalizați.

În legătură cu agravarea situaţiei, premierul Pavel Filip a cerut convocarea de urgenţă a comisiei extraordinare pentru Sănătate Publică.