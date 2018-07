Anchetă la Bălţi după ce o femeie a solicitat ambulanţa, însă a ajuns la spital cu taxiul

A solicitat intervenţia medicilor de la Serviciul de Urgenţă, însă după o oră de aşteptări, ambulanţa aşa şi nu a mai venit. I s-a întâmplat unei femei din municipiul Bălţi, care susţine că a fost nevoită să-şi ducă nepoţica de numai patru ani la spital cu un taxi.

Totul s-ar fi întâmplat acum două săptămâni. Într-un interviu acordat portalului de ştiri esp.md, bunica micuței le-a spus jurnaliştilor că după ce a urcat în taximetru, a sunat din nou la 112 să anunțe că nu mai este nevoie de ambulanță, însă nimeni nu a mai răspuns.

"Timp de o oră cât am aşteptat, copilul vomita. Am chemat un taxi care a venit în câteva minute. Ambulanța nu a mai venit și am decis să le spun să nu mai vină, dar nimeni nu mi-a răspuns", a declarat femeia.

Femeia nu a primit explicaţii din ce cauză i-a fost ignorată solicitarea:

"Dimineața i-am sunat din nou. S-au mirat că nu a venit ambulanţa şi mi-au spus că vor verifica de ce nu a ajuns la noi."

Contactaţi de echipa noastră, reprezentanţii Serviciului Unic de Urgenţă 112 au confirmat că apelul a fost recepţionat şi transmis Centrului Naţional de Asistenţă Medicală Prespitalicească.

Cum s-a întâmplat că echipa de medici nu au ajuns la destinaţie, va stabili ancheta de serviciu care a fost pornită pe acest caz.