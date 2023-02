ANCHETĂ Jurnal.md. Efectele “Legii Alaiba”: Fotbalul moldovenesc ar putea dispărea din plan internațional

Jurnal.MD spune că Legea Alaiba pune cluburile noastre și echipa națională a Republicii Moldova în situația de a refuza să joace în competițiile internaționale, din simplul motiv că multe echipe de top din Europa sunt finanțate de case de pariuri.

Jurnal.md a realzat o anchetă și menționează că, anul trecut, într-o seară de noiembrie, prim-ministra Natalia Gavrilița, speakerul Igor Grosu și deputatul Lilian Carp au mers la Stadionul Zimbru, iar acolo, chiar în fața lor, se încălca flagrant legislația în vigoare, în timp ce ei se bucurau și aplaudau. Mai exact, se juca amicalul de fotbal Moldova - România și stadionul era plin de reclamele sponsorilor echipei oaspete – două case de pariuri, ale căror publicitate este strict interzisă în țara noastră, după intrarea în vigoare a așa-zisei Legi Alaiba din 1 ianuarie 2022, pe care cei trei distinși spectatori au aprobat-o și au votat-o, notează Jurnal.md.

Sursa citată mai notează că o situație similară s-a înregistrat tot pe Stadionul Zimbru cu două săptămâni mai devreme, când Sheriff a găzduit echipa Omonia din Cipru, în grupele Ligii Europei. Atunci fotbaliștii ciprioți nu puteau să-și schimbe tricourile, pe care era scris numele sponsorilor, inclusiv o casă de pariuri, căci ar fi încălcat regulamentele UEFA și FIFA. Iar Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) nu putea să-i alunge acasă, acuzându-i că încalcă Legea Alaiba. Să fi fost așa, fotbalul nostru plin de probleme ar fi intrat într-un scandal internațional și ar fi riscat să fi exclus din agenda internațională exact ca și echipele din Rusia, sancționate în legătură cu războiul ruso-ucrainean.

Jurnal.md precizează că Legea Alaiba pune cluburile noastre și echipa națională a Republicii Moldova în situația de a refuza să joace în competițiile internaționale, din simplul motiv că multe echipe de top din Europa sunt finanțate de case de pariuri. În același timp, dacă FMF ar face abstracție în continuare de această lege, s-ar putea trezi cu un car de amenzi sau chiar cu licența retrasă. Astfel, fotbalul nostru ar fi înmormântat pentru totdeauna.

„Nu putem să le interzicem echipelor străine să-și afișeze numele sponsorilor pe stadioanele noastre, chiar dacă aceștia sunt case de pariuri, pentru că este vorba de competiții internaționale, care se desfășoară sub egida FIFA sau UEFA. Conform normelor internaționale, nu le putem interzice nici să joace în echipamentul aprobat de UEFA. Altfel riscăm să nu jucăm meciurile de acasă pe teritoriul R. Moldova. La amicalul cu România, acestea au fost condițiile de disputare a meciului. Federația Română de Fotbal are sponsorii ei, iar acesta a fost un meci internațional.”, a explicat Leonid Oleinicenco, președintele FMF, pentru Jurnal.md .

Grosu: „Cel mai indicat este Alaiba la acest subiect”

Așa-numita Lege Alaiba reprezintă niște amendamente la Legea privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, propuse de fostul deputat PAS, actualul ministru al Economiei Dumitru Alaiba, prin care se interzice categoric orice fel de publicitate la jocuri de noroc și pariuri sportive. Cu un an până la meciul Moldova - România, amendamentele respective au primit avizul prim-ministrei Gavrilița, iar la 25 noiembrie 2021 au vost votate de Legislativul condus de Grosu, inclusiv de către deputatul Carp. Respectiv, au intrat în vigoare la începutul anului trecut.

Jurnal.md a încercat să discute cu cei trei demnitari, pentru a afla cum și de ce au tolerat încălcarea legii chiar în fața lor și ce măsuri au luat după aceasta, pentru a-i sancționa pe eventualii infractori. Prim-ministra nu a răspuns la apeluri, iar Igor Grosu a răspuns scurt: „Cel mai indicat este Alaiba la acest subiect”.

Carp: „Cel mai bine ar fi să-l întrebați pe dl Alaiba”

La rândul său, Lilian Carp susține că, înainte de a vota Legea Alaiba, i-a pus unele întrebări autorului despre impactul acesteia asupra sportului, dar nu a primit răspuns.

„L-am întrebat și eu pe dl Alaiba cum procedăm dacă o echipă de fotbal, sponsorizată de o companie de betting, vine să joace la Chișinău. O arătăm la TV sau nu? Și dacă da, atunci cum funcționează legea? Nu am primit răspuns. Asta demonstrează că legea nu a fost până la capăt gândită și trebuie modificată. Dacă în privința publicității la biletele de loterie e o promovare directă a unui viciu, în cazul sportului trebuie să găsim o soluție. Cum să facem ca cluburile care au contracte cu companii de betting să vină să joace în Moldova, dacă ele primesc bani anume ca să poarte logourile cu numele sponsorilor? Nu știu, nu am răspuns”, a adăugat Carp.

În privința meciului Moldova-România, deputatul recunoaște că a fost încălcată legea. Fiind întrebat dacă cineva a fost sancționat pentru această infracțiune, Lilian Carp ne-a răspuns: „Nu cunosc, cel mai bine ar fi să-l întrebați pe dl Alaiba”.

Și președintele FMF se întreabă cu ce scop legislatorii au votat această lege și așteaptă explicații de la Dumitru Alaiba. El spune că Federația a solicitat autorităților în primul rând să demonopolizeze și să liberalizeze piața de pariuri, iar în al doilea rând, să divizeze pariurile de jocurile de noroc și să permită organizațiilor sportive să facă publicitate companiilor de betting. Menționăm că, în 2016, guvernarea Plahotniuc a instituit monopolul în acest sens pentru compania de stat „Loteria Națională a Moldovei” (LNM).

Dacă va fi auzit, președintele FMF se arată convins că organizațiile sportive vor avea surse de finanțare stabile, își vor putea planifica participarea în competițiile naționale și internaționale și se vor crea premise pentru obținerea performanțelor sportive.

Bria: „Din păcate, alți sponsori în țară nu avem”

Jurnal.md mai scrie că alte federații sportive din Moldova nu au avut de suferit mai puțin în urma adoptării Legii Alaiba, în special din cauza diminuării veniturilor Loteriei Naționale a Moldovei și a întreruperii sponsorizării din partea NGM Company, partenerul privat al LNM în domeniul loteriei și al pariurilor sportive.

Andrei Golban, președintele Federației de Judo, susține că în prezent structura pe care o conduce are bani numai pentru deplasările sportivilor, dar nu și pentru dezvoltarea acestui sport în țară.

„Fără jocuri de noroc și pariuri sportive, nici în buget nu vin bani, nici la sportivi. Abia am găsim o colaborare cu niște parteneri, care puteau să ne susțină, și iată că nu mai pot să activeze. Anul trecut am pierdut foarte mulți sportivi talentați, care au finisat Liceul republican cu profil sportiv, dar au fost nevoiți să plece peste hotare, că nu aveau nici doi lei pentru a trece drumul. Vin mulți copii talentați, dar nu avem necesarul cu ce să-i întreținem”, a adăugat Golban.

De aceeași părere este și Antonio Conflitti, președinte al Federației Europene de Haltere și al federației de profil din Republica Moldova:

Petru Bria, secretar general al Federației de Schi și Sanie, povestește cum NGM Company a salvat echipa națională a Republicii Moldova înainte de Jocurile Olimpice din 2022. Atunci sportivii, din cauza lipsei banilor, erau pe cale să abandoneze competiția și să revină acasă, însă partenerul LNM le-a alocat imediat banii necesari.

„Așa am avut posibilitatea să facem antrenamentele bune, iar biatlonista Alina Stremos s-a clasat pe locul 10 la Jocurile Olimbice și a devenit campioană europeană la sfârșit de ianuarie. Ajutorul a fost foarte simțitor. Lipsa acestui sprijin ne afectează mult acum și am intrat în datorii. Din păcate, alți sponsori în țară nu avem”, regretă Bria.

Juravschi: „Simțim această lipsă cu toții”

Impactul negativ al Legii Alaiba s-a extins în tot sportul național, dă asigurări Nicolae Juravschi, președintele Comitetului Național Olimpic. Odată cu aceasta, afirmă el, mulți spotivi nu mai pot beneficia de burse din partea LNM, de care s-au bucurat până la adoptarea legii respective.

„Simțim această lipsă cu toții. Fiecare sportiv, care primea o bursă destul de valoroasă și la un moment dat nu a mai primit-o, e clar că s-a dezamăgit. Acești bani contribuiau și la pregătirea sportivilor, la procurarea preparatelor de refacere. La prima etapă, ni s-a promis că vom găsi alte surse de finanțare, dar până la urmă am vorbit cu secretarul adjunct al Guvernului să ieșim în Parlament cu un proiect în acest domeniu. În timp ce colegii noștri din România beneficiază de sume enorme pentru pregătire, noi nu putem găsi soluții. Acum în România s-a pus și un procent din impozitele pe jocurile de noroc pentru susținerea sportului. Iese un total pe an de 8 milioane de euro. Din păcate, nu toți înțeleg că sportul propriu-zis nu este doar medalii, ci aduce imagine țării noastre și educă tânăra generație”, a specificat Juravschi.

Potrivit lui Mihai Covaliu, antrenorul lotului olimpic de sabie masculin al României, peste Prut a fost adoptată o lege, prin care Comitetul Olimpic și sportivii români beneficiază de 1% din taxa pe licența pentru jocurile de noroc, notează Jurnal.md.

Pușcuța: „Pe dl Alaiba trebuie să-l întrebați”

Nici la capitolul biletelor de loterie lucrurile nu stau mai bine, explică Jurnal.md. Potrivit lui Sergiu Pușcuța, director general al întreprinderii Moldpresa, odată cu Legea Alaiba, vânzările acestor bilete au scăzut de vreo două ori. El a refuzat să prezinte cifre exacte, invocând secretul comercial.

Alaiba: „Asta e o boală, pot să vă spun că am vorbit cu cel puțin zece oameni”

Având în vedere că atât lumea sportului, cât și unii deputați care au votat Legea Alaiba, precum și însuși președintele Legislativului, cel care a pus-o la vot, nu au prea înțeles-o și toți fără excepție ne-au recomandat să cerem explicații de la autorul legii, cutia Pandorei ar fi urmat să fie deschisă de către nimeni altul decât de Dumitru Alaiba. Însă ministrul Economiei, solicitat de Jurnal.md, nu a putut lămuri mai multe lucruri, dând de înțeles că ar cunoaște mult prea puțin acest domeniu în comparație cu colegii săi de partid. În schimb, el a precizat că este foarte mulțumit de această lege, care ar fi izbăvit moldovenii de un mare viciu.

Întrebat pe ce studii de caz s-a bazat când a constatat dependența moldovenilor de jocurile de noroc și pariurile sportive, Alaiba a comunicat pentru Jurnal.md că a fost suficient să vorbească cu vreo zece oameni:

„Nu știu de studii de caz, pot să vă spun că am vorbit cu cel puțin zece oameni care se recuperau de la dependență și am ascultat cum sunt ei atunci când așteaptă troleibuzul și se roagă să ajungă până acasă cu banii în buzunar, dar văd un chioșc care vinde porcăriile astea și pierd banii. Pentru că asta e o boală, e un drog. De aceea eu mari sondaje nu am făcut, eu am redus contrastul la ce-i bine și ce-i rău”.