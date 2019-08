Anchetă de serviciu la IGP privind vizita ministrului rus al Apărării în Moldova. Sandu: Vom lua măsurile de rigoare

Premierul Maia Sandu aşteaptă rezultatele anchetei de serviciu ca să vadă cine de la Inspectoratul General al Poliţiei nu a respectat ordinul prim-ministrului şi instituţia din subordinea MAI, condusă de Andrei Năstase, a acţionat la vizita privată a ministrului rus, Serghei Şoigu, ca în cazul uneia oficiale.

"Şoigu a fost aici într-o vizită privată anterior. Am solicitat o explicaţie, se face o cercetare de serviciu şi în momentul când se va prezenta această cercetare de serviciu o să luăm măsurile de rigoare pentru că cineva a dizrespectat ordinului prim-ministrului", a declarat Maia Sandu.

Anunţul despre iniţierea unei anchete a fost făcut de către ministrul de Interne la o emisiune televizată. Asta după ce, în ultimele zile, Andrei Năstase nu a taxat poliţia, iar opinia publică l-a criticat pentru că nu ştie ce se întâmplă în instituţiile care i se subordonează.



"M-am sesizat, am dispus o anchetă de serviciu, se vor examina toate circumstanţele în care au acţionat IGP-ul şi structurile din cadrul acestuia şi, bineînţeles, vom lua măsurile de rigoare care se impun", spune ministrul Năstase.



Luni, Andrei Năstase însă a fost scump în declaraţii. Chiar dacă IGP i se subordonează, iar şeful acestei instituţii, Gheorghe Balan, îi este şi cumătru, ministrul Afacerilor de Interne a spus că nu cunoaşte nimic despre implicarea poliţiei în asigurarea pazei ministrului rus al Apărării, Serghei Şoigu: nici numărul de poliţişti implicaţi, nici cheltuielile suportate de IGP. Totuşi, Năstase a dat de înţeles că poliţia era obligată să-l păzească pe Şoigu.



"Au fost implicate atâtea persoane câte au fost nevoie să respectăm procedurile, să respectăm protocoalele", declara Andrei Năstase.



Am încercat să aflăm de la Andrei Năstase şi cine i-a solicitat implicarea poliţiştilor moldoveni pentru asigurarea securităţii lui Serghei Şoigu, dar acesta ne-a ignorat.



Chiar dacă Guvernul a tratat vizita lui Şoigu drept una privată, poliţia a calificat-o drept una oficială. Cel puţin asta reiese dintr-un ordin semnat de şeful interimar al IGP, Gheorghe Balan. Documentul a fost făcut public miercuri de un portal de ştiri.

Solicitat telefonic, Gheorghe Balan ne-a spus atunci să revenim cu un apel, dar, ulterior, nu a mai fost de găsit. Balan nu a răspuns nici astăzi la telefon, pentru a ne explica de ce o vizită privată a fost luată în calcul drept una oficială de către IGP. Zilele trecute, ofiţerul de presă al instituţiei, Mariana Beţivu, ne-a confirmat că ordinul de securitate semnat de Balan a fost elaborat la solicitarea Serviciului Protecţie şi Pază de Stat, care se află în subordinea preşedintelui ţării, Igor Dodon.

Am încercat să luăm legătura cu cei de la SPPS ca să ne confirme acest lucru, dar nu ne-au răspuns la apelurile noastre. Chiar dacă prin declaraţiile sale a arătat că ştie de implicarea poliţiei, Andrei Năstase a evitat să dea detalii despre ordinul IGP:



"REPORTER Un ordin semnat de IGP în care se spune că vizita a fost oficială. NASTASE: Păi întrebaţi IGP-ul. REPORTER: Dar IGP-ul face parte din MAI. NASTASE: Întrebaţi IGP-ul dacă a fost semnat un ordin. REPORTER: Dar dvs nu cunoaşteţi? Nu aţi văzut acest ordin?"



Andrei Năstase se bâlbâie şi atunci când vine vorba de numirea cumătrului său la şefia IGP.



"Am venit la MAI şi nu mi-am numit nicio persoană din anturajul meu.- În afară de domnul Balan? - Nu, dar el nu este. A fost în primul rând, nu l-am numit eu. A fost decizia Guvernului. -Dumneavoastră l-aţi propus. - A fost propunerea mea. ", declară Andrei Năstase.