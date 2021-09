Anchetă de amploare în România. Un activist de mediu şi doi jurnaliști au fost bătuţi crunt în județul Suceava

Anchetă de amploare în România după ce un activist de mediu şi doi jurnaliști au fost bătuţi crunt în județul Suceava. S-a întâmplat în timp ce aceştia filmau un reportaj despre tăierile ilegale de păduri. Câțiva dintre atacatori au fost identificați și sunt audiaţi de autorităţi.

"Am văzut 20 de oameni cu topoare şi bâte în mână, printre care se aflau proprietarul şi inginerul silvic, iar de acolo au mai fost 10 secunde până ce am fost asaltaţi. - Atacatorii au spus ceva în momentul în care s-au îndreptat spre voi? - Nimic! Vă omor! Atâta! Şi au venit spre maşină! Am fost aruncaţi din maşină, loviţi în faţă şi am căzut într-o râpă."



Potrivit presei din România, ancheta este îngreunată de faptul că cei doi cameramani, dar nici activistul de mediu nu au depus plângere prealabilă la poliție. Cel din urmă susține că îi este frică să vorbească, pentru că a fost amenințat cu moartea și umilit.



"Nu reclam un pădurar. Reclam un sistem depăşit de situaţie. M-au dezbrăcat în pielea goală şi mi-au spus că maşina rămâne acolo şi m-au trimis să merg acasă."



Într-o postare pe facebook, cei de la Greenpeace Romania scriu că avocaţii instituţiei au cerut autorităţilor din Suceava să se implice direct în soluționarea acestui caz și să urmărească ancheta până la finalizarea ei.