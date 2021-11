Anatolie Golea denunţă acţiunile ANI în privinţa sa: „Au pus la cale o răzbunare și o răfuială ”

Fostul director interimar al Serviciului de Protecție și Pază de Stat Anatolie Golea, vizat într-un dosar penal pentru îmbogăţire ilicită, denunţă acţiunile Autorităţii Naţionale de Integritate şi ale procurorilor în privinţa sa şi neagă că a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale.

Golea dă asigurări că familia sa îşi poate justifica toate proprietăţile şi reclamă că este victima unei răfuieli orchestrate de către fostul său coleg şi subaltern de la SPPS, Iurie Antoci, care este soţul preşedintei ANI, Rodica Antoci. În timp ce Anatolie Golea susţine că şefa de la ANI ar urmări să se răzbune din cauza unui conflict mai vechi, iscat între el şi soţul ei, Iurie Antoci neagă existenţa unor relaţii ostile şi califică acuzaţiile drept prostii.

”Examinarea actului ANI-ului a început la solicitarea unui fost ofițer al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Igor Morari, care a fost coleg de birou cu Iurie Antoci și care a plecat din SPPS din cauza unor încălcări de serviciu. Ei fiind prieteni și în relații mai apropiate, au pus la cale așa o răzbunare și o răfuială cu mine.” a declarat Anatolie Golea, fostul director al SPPS.



Fostul director interimar al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat a evitat să spună care a fost motivul neînțelegerilor dintre el şi cei doi foşti colegi şi subalterni ai săi. El a precizat doar că îi cunoaşte încă din anul 2002, atunci când a fost angajat la SPPS.



”Prin intermediul funcției pe care o deține, Rodica Antoci încearcă o răfuială și o reglare de conturi cu mine pe baza unor supărări mai vechi a soților Antoci. Atunci când eu am devenit conducător al Serviciului Protecție și Pază de Stat, relațiile noastre s-au răcit. Nu vreau să intru foarte tare în detalii, dar dumnealor au hotărât să plece din cadrul serviciului.”, a mai spus Anatolie Golea.



Contactat de postul nostru de televiziune, Iurie Antoci, soțul preşedintei ANI, care este acum şef-adjunct al unui departament din cadrul Agenţiei Servicii Publice, a negat toate acuzațiile care îi sunt aduse lui şi soţiei sale. El afirmă că, în 2018, a plecat benevol din funcția de șef al unei direcții din cadrul SPPS și susţine că niciodată nu a avut neînţelegeri cu fostul său superior Anatolie Golea.



”- Sunt niște aberații total nefondate, ceea ce se scrie în presă. E un atac, cred, la imaginea soției mele și a instituției pe care o conduce.

- Dar Dumneavostră nu ați avut niciun conflict, neînțelegeri?

– Absolut niciun conflict. Eu am atins vârsta de pensionare și am hotărât să-mi schimb domeniul și am plecat.”, a declarat Iurie Antoci, soţul preşedintelui ANI, ex-angajat al SPPS.



Am contactat-o și pe președinta ANI, Rodica Antoci, însă aceasta nu ne-a răspuns la apeluri. Purtătoarea de cuvânt a instituției, Maria Dastic, ne-a spus că verificările ANI nu sunt efectuate de președintele instituţiei, ci de către cei 25 de inspectori de integritate.

Aceasta a mai precizat că verificările în cadrul ANI se realizează în baza unor sesizări, petiții, care se înregistrează în mod oficial, iar în mod aleatoriu sunt distribuite spre verificare inspectorilor de integritate.

În acelaşi timp, Dastic nu ne-a spus dacă în cazul lui Anatolie Golea controlul veniturilor şi cheltuielilor au pornit în baza sesizării fostului său coleg Igor Morari, care, potrivit lui Golea, ar fi prieten cu soţul preşedintei ANI. Ea a menționat că ANI nu poate face public numele celor care depun sesizări pe adresa instituției.



”Reieșind din faptul că ANI nu a avut niciun motiv legal pentru a emite actul de constatare și că la emiterea actului au fost încălcate mai multe proceduri, se creează impresia că prin intermediul ANI-ului se încearcă unele reglări de conturi cu mine și îmi aduce un prejudiciu de imagine.”, a spus fostul director al SPPS.



Inspectorii ANI au constatat o diferență de 940 de mii de lei dintre averea dobândită și veniturile obținute de către Golea și membrii familiei sale. Această diferență, potrivit ANI, ar fi fost generată de depunerile financiare la firmele gestionate de către familia sa, începând cu anul 2016.



”Noi am prezentat agenției absolut toate documentele care atestă sursele de proveniență a banilor. Nu cunoaștem din ce motive anchetatorul nu a dorit să le ia în considerare, neoferindu-ne nicio explicație și a emis actul fără a se lua în considerare veniturile prezentate legal de către familia Golea.”, a declarat fostul director interimar al Serviciului de Protecție și Pază de Stat.



Anatolie Golea, care, până în 2016, a coordonat paza şi protecţia foştilor prim-miniştri Pavel Filip şi Chiril Gaburici, califică drept ilegale şi acţiunile procurorilor, care au anunţat că au deschis un dosar penal în baza actului emis de ANI în privinţa sa. Şi asta pentru că acest document este contestat în instanţa de judecată, unde speră să i se facă dreptate.



”Procuratura nu are dreptul să inițieze o urmărire penală atâta timp cât judecătorul nu s-a expus pe baza legalității actului emis de ANI. Până la momentul de față nu am fost citat, nici audiat de către procuror. Despre pornirea dosarului penal am auzit doar din presă.”, a mai spus Golea.



Am solicitat un comentariu de la Procuratura Generală privind graba pentru care au intentat dosarul penal, fără să aştepte ca instanţa de judecată să analizeze contestaţia lui Golea în privinţa actului emis de ANI.

Purtătoarea de cuvânt al instituției, Mariana Cherpec, pretinde că inițierea urmăririi penale a fost pornită în baza unei hotărâri a Curții Constituționale, fără a preciza despre ce hotărâre este vorba. Cherpec mai afirmă că acțiunile procurorilor nu pot fi îngrădite de contestarea în instanță a actului emis de ANI.