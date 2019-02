Anatol Buruian se bucură de VICTORIA susţinută la o competiţie din SUA

Succes răsunător pentru luptătorul moldovean de stil liber, Anatol Buruian.



Sportivul originar din satul Dănceni, raionul Ialoveni, a câştigat turneul internaţional în memoria legendarului luptător american Dave Schultz. Competiţia s-a desfăşurat în oraşul Colorado Springs în centrul de pregătire a sportivilor olimpici din Statele Unite ale Americii.



Buruian a triumfat în categoria de greutate de până la 57 de kilograme. El a învins succesiv adversari din Uzbekistan, Canada şi Statele Unite.



Anatol Buruian se află în cantonament peste ocean şi va reveni în Republica Moldova în câteva luni.



"A fost o competiţie foarte puternică. Mă simt foarte minunat după victoria pe care am obţinut-o. Am avut un fan-club super. Datorită lor am şi câştigat.", a spus Anatol Buruian, luptător de stil liber.



Luptătorul moldovean se pregăteşte în prezent pentru turneul internaţional programat la Las Vegas, în statul american Nevada, în perioada 23-24 aprilie.



"Mergem doar înainte cu speranţa de a învinge acolo, aşa cum am învins la acest turneu. Muncim zi de zi. Dacă nu munceşti, va ajunge momentul că sportivul, care munceşte zi de zi, să te bată.", a mai spus Anatol Buruian.



Sportivul în vârstă de 27 de ani este discipolul Liceului-Internat Republican cu profil sportiv din Chişinău. Deşi iniţial a visat să devină fotbalist, Anatol Buruian a obţinut performanţe anume pe salteaua de lupte.

La nivel de juniori, el a cucerit medaliile de aur, argint şi bronz la Campionatele Europene şi de trei ori a câştigat "bronzul" la Mondiale.