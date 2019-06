ANASTASIA TOMA, STAR ÎN CIPRU. Moldoveanca va juca pentru Barcelona Pyrgos Limassol

foto: publika.md

Anastasia Toma, cea mai bună fotbalistă din Republica Moldova, va juca la... Barcelona!



Nu este, însă, vorba de celebrul club din cel mai mare oraș al Catalunyei, ci de o formaţie din Cipru, cea are în comun cu cea spaniolă... doar denumirea. E vorba de FA Barcelona Pyrgos din orașul Limassol.



Moldoveanca noastră, însă, atacant de meserie, deja s-a remarcat în liga feminină a acestei ţari: a înscris 75 de goluri într-un an şi jumătate la FC Famagusta, iar acum este pregătită de o nouă provocare.



" Nivelul fotbalului e unul diferit acolo, pentru că acest sport este apreciat acolo. Joacă fete din diferite ţări şi e un nivel înalt pentru mine. Am crescut acolo. "



Anastasiei îi place în Cipru. Joacă fotbal, mănâncă fructe de mare, iar în timpul liber nu se plictiseşte defel.



" Vara acolo sunt foarte mulţi oameni. Noaptea poţi să nu dormi deloc, pentru că e multă gălăgie. În schimb, iarna nu mai e nimeni pe drum. "



Anastasia Toma a început să joace fotbal la 8 ani, la şcoală, împreună cu băieţii. Ea şi-a început cariera la FC Goleador Chişinău, apoi a jucat la Real-Succes, tot din capitală, după care s-a transferat în România, la ACS Heniu din Prundu Bârgăului.



Adoră să urmărească la televizor meciurile naţionalei feminine a Braziliei, iar brazilianca Marta este idolul ei în sportul-rege. Anastasia spune că nu-şi închipuie viaţa fără fotbal.



" Fotbalul pentru mine e mai mult decât o pasiune, decât un joc, decât o simplă ieşire pe teren. Câteodată mă gândesc că va trebui să îmi închei cariera, pentru că totul trece, dar... O să fie o durere pentru mine dacă o să ştiu că nu mai joc fotbal. "



Anastasia Toma este una din cele mai importante jucătoare ale echipei naţionale a Republicii Moldova, cea care tocmai se pregăteşte de startul preliminariilor Campionatului European din 2021. ”Tricolorele” vor juca într-o grupă cu reprezentativele Spaniei, Cehiei, Poloniei şi Azerbaidjanului.



" Sper să avem un viitor cât mai bun. Începem să creştem, să avem rezultate. Nu avem o echipă tânără, sunt multe fete care au experienţă, însă eu sper că o să ajungem mai departe decât suntem acum. "



Pe 30 august, Anastasia Toma şi echipa noastră naţională de fotbal feminin vor lua startul în preliminarii, urmând să întâlnească pe teren propriu reprezentativa Cehiei.