Analistul român Iulian Chifu a salutat progresele obţinute de guvernarea de la Chişinău

Analistul politic din România Iulian Chifu a salutat, în cadrul emisiunii Fabrika de aseară, progresele pe care le-a obţinut guvernarea de la Chişinău în realizarea reformelor prevăzute de Acordul de Asociere cu UE şi a încurajat menţinerea dinamicii pozitive pe această dimensiune.

De asemenea, el a arătat care sunt în continuare aşteptările Uniunii Europene din partea Republicii Moldova.

Iulian Chifu a declarat că votul din 24 februarie, anul viitor, ar trebui să menţină guvernarea pe un făgaş european, ceea ce ar aduce în continuare pentru ţara noastră o serie de oportunităţii.

"Marea păcăleală este cum ajută Rusia Republica Moldova. Raportul de investiţii în ajutor, vorbim strict pe zona Rusia cu Uniunea Europeană este cam de 1 la 10 în favoarea Uniunii Europene. Ne uităm dacă vreţi şi pe Transnistria. Comerţul regiunii separatiste este făcut în cea mai mare măsură cu România mai mult decât cu Rusia şi Ucraina împreună. Republica Moldova are doar doi vecini. România este membră UE şi NATO. Ucraina a ajuns la situaţia în care are 72 la sută susţinători ai integrării europene. Nici Igor Dodon nu poate lua Republica Moldova în spate să o ducă în fundul Siberiei, nici Maia Sandu sau Andrei Năstase nu poate să o ia să o ducă în Germania", a spus Iulian Chifu, analist politic din România.

Potrivit analistului politic, ca o formulă proeuropeană credibilă să poată fi continuată este nevoie de asumare.

"Eu am speranţa că să existe bărbaţi politici, femei politice. Primul chemat este evident zona opoziţiei pro-europene din stradă care are prima responsabilitate, dar poate în egală măsură şi mai mare are actuala guvernare care trebuie să găsească formulele, deschiderile, garanţiile în aşa fel încât să arate să opţiunea sa este real pro-europeană", a declarat Iulian Chifu, analist politic din România.