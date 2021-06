Analistul politic Anatol Țăranu: În satele în care sunt reprezentanți ai Partidului ȘOR s-au făcut lucruri bune

În satele în care sunt reprezentanți ai Partidului ȘOR s-au făcut lucruri bune, altminteri acest partid nu ar fi fost votat. Declarția a fost făcută de către analistul politic Anatol Țăranu la un post TV. Potrivit lui, primarii partidului condus de Ilan Șor sunt cu un cap mai sus decât majoritatea primarilor din Republica Moldova.

„E adevărat, trebuie să recunoaștem, că acolo unde sunt reprezentanții Partidului „ȘOR”, în aceste localități s-au făcut niște lucruri bune, altminteri acest partid nu ar fi fost votat. Dar întrebarea pe care dumneavoastră o formulați este absolut firească, de unde sunt luate aceste resurse și cum de s-a întâmplat că reprezentanții Partidului „ȘOR” sunt cu un cap mai sus decât marea majoritate a tuturor primarilor din Republica Moldova”, a menționat Țăranu.



Liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, a menționat de mai multe ori că eliminarea corupției și încurajarea oamenilor de afaceri să se împartă cu cetățenii este rețeta care a dus la acumularea veniturilor la buget și la investițiil pentru dezvoltarea localităților. El spune că a aplicat acest principiu în activitatea sa de primar al Orheiului. Ca urmare, din 2015 până în prezent, bugetul municipal a crescut de la 14 milioane de lei până la 60 de milioane de lei.



„După ce am venit la Orhei, i-am obligat să-și achite taxele pe cei care n-au plătit niciodată impozite. Carierele din Orhei nu achitau niciun bănuț în buget. În prezent, acestea trebuie să plătească anual 4,5 milioane de lei. În al doilea rând, am obligat practic mediul de afaceri să se împartă cu cetățenii. Da, am majorat impozitele la punctele comerciale unde se vând țigări și alcool, la stațiile de alimentare cu combustibil. Mulți m-au criticat, dar le-am zis clar tuturor celor din mediul de afaceri că trebuie să se împartă cu oamenii. Veniturile câtorva sute de oameni din oraș vor scădea ușor, însă alte zeci de mii vor avea drumuri, decorații florale, trotuare, terenuri de joacă etc.”, a declarat Ilan Șor într-un live pe rețelele de socializare.