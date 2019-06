Analistul Marius Lulea, analiză dureroasă asupra crizei politice din Moldova

Situația românilor de peste Prut a devenit critică odată cu declanșarea crizei de la Chișinău, scrie activenews.ro. Deși situația este destul de încâlcită, analistul Marius Lulea a publicat o analiză extrem de clară și lucidă despre evenimente:

"Se bat găștile la Chișinău: Moldova în prag de război. România exclusă

La București politicienii care au girat pentru clasa politică de la Chișinău și-au pierdut vocea. S-a dovedit în acest zile că noii și vechii au în spate aceeași putere: Moscova. La acest moment statul Republica Moldova are două conduceri paralele ce își adună forțele pentru un război. România a fost exclusă total de președintele Klaus Iohannis din lista țărilor ce ar avea ceva de spus despre situația din Republica Moldova. Ambasadorii Rusiei, Uniunii Europene și ai SUA au făcut deja aranjamente pentru stabilirea unei puteri la Chișinău. Amestecarea acestora în politica internă arată încă o dată gradul de înțelegere între acestea peste capul românilor atunci când discutăm de țara noastră. Peste Prut se află 3 milioane de români abandonați de Țară. Clasa politică de la București nu a făcut decât să pună un butoi cu pulbere atunci când a decis să se înfrățească și să susțină diverse partide de dincolo de Prut. În fapt acum se vede, odată cu acceptarea federalizării, că în spatele celor noi se află chiar Federația Rusă. Să nu aveți vreodată impresia că Rusia nu are toate cheile de la Chișinău și că vreo ofertă politică ar putea să nu îi aparțină.

Ce înseamnă Federalizarea Republicii Moldova?

Pe scurt înseamnă că nu mai există statul Republica Moldova ci Federația formată din statul Republica Moldova și Regiunea Transnistreană. În acest mod cei de Tiraspol vor putea participa în cotă egală la deciziile luate la Chișinău, fapt care înseamnă extinderea Rusiei până la Prut. Este cel mai rău scenariu posibil de imaginat pentru Țara Noastră. La votanții pro-ruși de la Chișinău se vor aduna și cei de la Tiraspol, fapt care va face ca Rusia să dețină un control total pentru cel puțin un sfert de secol asupra teritoriului de dincolo de Prut. Pentru România situația este dramatică căci aproape un milion de cetățeni ai Republicii Moldova au cetățenia română și este eminamente obligatoriu ca să le asigurăm securitatea.

UE, SUA și Rusia, înțelegere peste capul României

Este cel puțin ciudat că diplomații celor trei entități internaționale au participat și susținut evenimentele de la Chișinău, adică s-au implicat profund în trasarea unor linii clare. Ribbentrop-Molotov se pot declara la fel de mulțumiți ca și Putin - Merkel. România pare a lipsi total de la aceste evenimente deși există risc major de confruntări stradale, adică de război civil. Pare un cuvânt greu dar cei care dețin puterea actuală nu o vor ceda deoarece imediat după vom asista la arestarea și închiderea lor pentru fapte reale sau inventate. Nu există nici un dubiu că pe Plahotniuc îl așteaptă pușcăria și nu la Chișinău ci la Moscova.

2 conduceri paralele

La acest moment statul Republica Moldova are două conduceri paralele, adică în fapt nu mai are nici una legitimă. Soluția pare evidentă: alegerile anticipate, dar puțin probabil ca forțele sprijinite de Rusia să accepte acest lucru. Pe de o parte fosta guvernare prin Curtea Constituțională a încetat mandatul actualului parlament pe motiv că nu s-a format o majoritate în timp util, motiv pentru care orice decizie luată este ilegală. În paralel forțele pro-ruse forțează luarea puterii deși curtea constituțională a decis că parlamentul și-a încetat activitatea. Aceștia au votat o serie de legi prin care se îndepărtau persoane importante din vârful structurilor de securitate ale statului. Igor Dodon nu a mai dormit acasă, ci pe teritoriul ambasadei federației Ruse. Asta după ce ieri au apărut mai multe înregistrări în care spunea că primea lunar de la Rusia aproximativ 700 000 de euro pentru a susține Partidul Socialist din Republica Moldova. De asemenea se pare că planul de federalizare al Republicii Moldova reprezintă o condiție obligatorie în orice alianță cu socialiștii. Întâlnirea dintre Kozak, reprezentantul Federației Ruse, și liderii Maia Sandu și Andrei Năstase, urmată de acceptarea unei alianțe cu socialiștii, ne trimite cu gândul la faptul că avem șanse mari ca Federația Rusă să își stabilească în curând granița pe Prut. Dovezile de ieri sunt mai mult decât suficiente pentru punerea sub acuzare a lui Igor Dodon pentru înaltă trădare și arestarea liderilor socialiști. Continuarea mandatului său nu se poate face decât contrar legilor statului vecin. România nu vede, nu aude Țara noastră este condusă de niște politruci fără simțul realității. Scenariul ce se petrece acum la Chișinău a fost prevăzut de numeroși analiști care au cerut ca politicienii să nu gireze forțe politice de la Chișinău. Nu deținem oamenii politici care să se impună și să facem lucruri mari. Mai mult decât atât, președintele Țării deja se află în campanie electorală și nu a fost, nu este și nici nu va fi vreodată interesat de problemele cu adevărat importante ale națiunii.

Ne aflăm la moment în cea mai proastă situație istorică din punct de vedere politic, în care oameni inventați conduc țara în numele altora".