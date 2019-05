Analiştii politici sunt de părerea că iniţiativa PDM este pertinentă, realizabilă şi în interesul cetăţenilor

Propunerea Partidului Democrat din Moldova de a invita socialiştii la dialog este una pertinentă şi realizabilă. Mai mult decât atât, este în interesul cetăţenilor. De această părere sunt mai mulţi formatori de opinie, potrivit cărora, în cazul unui eventual refuz, PSRM şi blocul politic "ACUM" vor fi responsabili de criza politică din ţară. Mai mult, formatorii de opinii consideră că oamenii au nevoie de o clasă politică care să continue proiectele sociale şi economice începute în Moldova. Mai mult, întrucât tentativele de negocieri dintre PSRM şi "ACUM" nu au avut niciun rezultat, PDM este singurul partid care a venit cu o soluţie clară pentru depăşirea blocajului politic. Vă prezentam opiniile câtorva analişti politici:

VITALIE ANDRIEVSCHI, politolog:"Pentru democraţi cel mai important este să ieşim din această criză. Am depistat că ACUM este o echipă care nu se poate înţelege cu nimeni, nici cu Partidul Democrat, nici cu Partidul Socialiştilor şi am descoperit că ei nu au venit în politică, dar au ieşit la plimbare în Parlament."



ROMAN MIHAEŞ, analist politic:"Consider că Partidul Democrat a procedat absolut corect atunci când a invitat Partidul Socialiştilor la discuţii. Constatăm că blocul "ACUM" nu este pregătit să intre la guvernare, este ghidat doar de motive de răzbunare şi în acest context este imposibil un dialog între Partidul Democrat şi blocul ACUM."

CORNELIU CIUREA, analist politic: "Eu cred că este perfect realizabilă încropirea unei alianţe între PDM şi PSRM. În cazul în care socialiştii vor refuza dialogul, va deveni clar cine blochează procesul de discuţii în ţara noastră."



VICTOR NICHITUŞ, jurnalist: "Această invitaţie către compromis înseamnă, de fapt, că atât socialiştii cât şi aceste două formaţiuni care fac parte din blocul politic ACUM, ele sunt vinovate şi responsabile pentru declanşarea unor eventuale alegeri anticipate."