ANA CAZACU, FEMEIA DE OŢEL: Tânăra este prima moldoveancă înscrisă la cursa Ironman

O tânără sportivă de la noi cu adevărat poate fi considerată o femeie de oţel. Ana Cazacu, în vârstă de 24 de ani, este prima femeie din Moldova care a obţinut o medalie la cursa internațională de triatlon "Ironman". Sportiva a parcurs o distanţă de 226 de kilometri, care a fost împărţită în trei etape: înot, ciclism şi maraton.

Ana Cazacu a parcurs această distanță în doar 12 ore și 47 de minute și s-a întors acasă cu locul doi la categoria sa de vârstă.



"Iron Woman" de Moldova vine din Sângerei. A studiat la Academia de Studii Economice, iar acum este studentă la ULIM. Sportiva ne-a povestit că pasiunea pentru asemenea curse a apărut cu câțiva ani în urmă, când a alergat la primul maraton.



”Ideea de a face aceartă distanță a apărut undeva doi ani în urmă. Și apoi, deja anul acesta din martie m-am înregistrat oficial și de atunci s-au început antrenamentele. Am început a plânge. eram așa de bucuroasă când am auzit că ” Ana Cazacu you are a ”Ironman” ”. Foarte mult așteptam anume asta să mise spună", a spus participanta la cursa de triatlon "Ironman", Ana Cazacu.



La aeroport, sportiva a fost întâmpinată de colegele și prietenele de la Federația de Triatlon.



”Ana este o domnișoară excepțională care a demonstrat tărie de caracter. A avut antrenamente o perioadă destul de îndelungată și pentru noi este un exemplu.”



” Este foarte bravo. A mers spre asta trei ani și a reușit.”



Şi președintele Federației de Triatlon din Moldova, Dmitri Voloșin, ne-a povestit despre experiența sa de la cursa internaţională.



"O înțeleg foarte bine. Vreau să spun că ea a meritat să fie prima "Ironwoman", pentru că este perseverentă și a mers foarte mult spre acest rezultat. Din câte știu nu a oprit-o nimic, nici traumatismele, nici boala" a spus președintele Federației de Triatlon din Moldova, Dmitrii Viloșin.



În țara noastră, titlul de ”Ironman” este deținut de doar 7 persoane: Dmitrii Voloșin, Vadim Jileascov, Iurie Astasin, Arcadii Albul, Cristian Plugari, Adrian Stamatin și Ana Cazacu. Ultimii trei și-au primit titlul în data de 4 august.