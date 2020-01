An nou cu promisiuni vechi! Ce mesaje au avut politicienii pentru cetățeni de Revelion

Embed:

An nou cu promisiuni vechi! De Revelion, mai mulţi politicieni moldoveni au adresat mesaje de felicitare cetăţenilor în care au vorbit despre planuri de viitor.



Aproape de miezul de nopţii, preşedintele Igor Dodon a transmis tradiţionalul mesaj de Anul Nou.



"Vă doresc să vă bucuraţi de oamenii dragi, care vă sunt alături. Să vă gândiţi cu dor la cei care sunt departe, să vă amintiţi cu recunoştinţă de momentele plăcute din 2019 şi toate aceste bucurii şi amintiri să vă dea energia necesară pentru a păşi cu încredere şi speranţă în anul care urmează. La mulţi ani, dragi mei!"



Un mesaj de felicitare a transmis şi premierul Ion Chicu. Într-o postare pe Facebook, şeful executivului a amintit că 2019 a fost un an plin de provocări pe plan politic şi s-a lăudat că Guvernul pe care-l conduce a reuşit să încheie anul fără restanţe la salarii.



Şi preşedintele Parlamentului Zinaida Greceanîi i-a felicitat pe moldoveni şi le-a promis de toate: proiecte de infrastructură, educație de calitate la sate și orașe, spitale dotate.



Şi primarul oraşului Bălţi, Renato Usatîi, a făcut o serie de promisiuni. Liderul formaţiunii ''Partidul Nostru'' a vorbit în rusă şi în română într-un discurs în timpul concertului organizat la Bălţi de Revelion.



''Vreau să le doresc emoţii pozitive tuturor cetăţenilor Republicii Moldova şi cum am promis, voi face tot posibilul ca emoţiile pozitive în 2020 să le depăşească pe cele negative. Voi depune tot efortul pentru a realiza visurile fiecăruia dintre voi. ''



Iar preşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, le-a dorit moldovenilor un an mai bun printr-un mesaj video postat pe internet.



''Vă îndemn să credeţi în capacitatea noastră de a schimba lucrurile spre bine. În capacitatea noastră de a construi o societate liberă şi prosperă. Vă invit să sărbătoriţi curajul de care aţi dat dovadă în anul care pleacă şi să vă uitaţi cu optimism spre anul care vine. ''



Preşedintele formaţiunii "Platforma Demnitate şi Adevăr", Andrei Năstase, aflat în Italia, le-a transmis cetăţenilor un mesaj plin de angajamente politice.



''În 2020, vom reuşi să spargem ultimele redute ale autocraţiei, ale falsului şi minciunii oficializate, ale guvernărilor lipsite de orice empatie şi respect pentru popor. La anul şi la mulţi ani să vă bucuraţi de prosperitate, de bunăstare şi, bineînţeles, de foarte multă sănătate.''



La cumpăna dintre ani, liderii Partidului Democrat au avut mesaje scurte pentru moldoveni. Pe Facebook, aceştia le-au urat oamenilor la mulţi ani!

loading...