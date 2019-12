An dificil pentru antreprenorii din Moldova. Cu ce probleme s-au confruntat

Lipsa subvenţiilor, controalele fiscale, instabilitatea economică, dar şi insuficienţa despăgubirilor după calamităţi naturale. Sunt doar câteva din problemele cu care s-au confruntat antreprenorii pe parcursul acestui an.

Nemulţumirile pe care le au, dar şi unele soluţii au fost discutate de reprezentanţii businessului mic şi mijlociu în cadrul Forumul Economic.

Veaceslav Burlacu e fermier din 2012. Acesta deţine câteva sute de hectare de culturi agricole, în raionul Cahul. În acest an, din cauza lipsei precipitaţiilor, el a înregistrat pierderi. Agricultorul a investit în tehnică agricolă peste 300 de mii de lei, însă n-a mai reuşit să depună dosarul pentru a primi subvenţii din partea statului. În aceste condiţii, el va fi nevoit să aştepte până la anul.



"Nici n-am preconizat că am putea avea parte de vreun ajutor, din punctul de vedere al fluctuaţiilor politice care au fost. Nici n-am sperat, pentru că nu sunt surse. Vrem să perfectăm cadrele, ca să avem cu ce lucra pe viitor, vrem ajutor subvenţional, ca tinerii fermieri să fie susţinuţi, în caz de riscuri, calamităţi", a menţionat Veaceslav Burlacu.



Cu aceeaşi problemă s-a confruntat şi un agricultor din Leova: "Am avut calamităţi, am avut grindină care a distrus mai multe legume, grindina a fost chiar înainte de recoltare aşa că culturile au fost afectate până la 30 de procente. Cu părere e rău, din partea statului nu am avut niciun ajutor. "



Și zecile de controale fiscale le-au creat piedici reprezentanţilor businessului mic şi mijlociu.



"Numai am deschis magazinul şi doar la două săptămâni şi jumătate au venit cu controale cei la Inspectoratul Fiscal. Şi ne-au pus amendă " numai cinci mii de lei", aşa s-a exprimat doamna de acolo", a precizat Cristina Cebanu, antreprenoare.



La Forumul Economic au participat aproximativ 600 de antreprenori.