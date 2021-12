An de an Moş Crăciun vine pe motocicletă în judeţul Timişoara. Aproximativ 150 de bikeri împart cadouri copiilor şi bătrânilor

Moş Crăciun vine pe motocicletă, în judeţul Timişoara. An de an, în preajma sărbătorilor de iarnă, în jur de 150 de bikeri le duc cadouri copiilor şi bătrânilor care au nevoie de ajutor. Ei poartă costume de Moş Crăciun şi atrag toate privirile. La finalul campaniei, aceştia fac o paradă."E un prilej de a ne aduna, de a ne schimba păreri, de a crea chestii. Facem acte de caritate împreună."Evenimentul se află la cea de-a 16-a ediţie. Mulţi dintre motociclişti participă chiar de la început."Ne-am dus la o casă de copii la care am fost şi când am fost primul Moş Crăciun acum 15 ani. Acolo când au văzut ei o sută şi ceva de Moşi Crăciun, am plâns toţi, şi ei şi noi şi a fost ceva fantastic."Organizatorii spun că, anual, numărul participanților este în creştere.