Amintiri din perioada de glorie. Thierry Henry a mărturisit că în spatele succesului său a stat antrenorul Arsene Wenger

Fostul internaţional francez a mărturisit că în spatele succesului său a stat antrenorul Arsene Wenger.El afirmă că a avut o relaţie foarte strânsă cu compatriotul său de-a lungul celor 8 ani la "tunari". Henry a jucat 375 de meciuri şi a marcat 228 de goluri pentru gruparea londoneză în toate competiţiile."A fost ceva special, deoarece el mi-a fost ca un tată. În relaţia cu tata poţi să discuţi sau chiar să strigi la el, iar pentru asta eşti pedepsit. Am avut aceeaşi conexiune ca şi cu tatăl meu. Recunosc, am avut şi probleme, uneori am fost cei mai buni prieteni sau cei mai mari duşmani şi ne certam. ""Am învăţat foarte mult, chiar dacă eram convins că aveam destule cunoştinţe. Credeam că ştiu fotbalul pe de rost, însă odată cu sosirea mea la Barcelona, m-am relansat şi m-am reprogramat. Asta va rămâne mereu cu mine.""Lumea nu a ştiut că finala a fost de ziua de naştere a fiicei mele. Până atunci niciodată nu am cucerit trofeul Ligii Campionilor. Nu mi-am bandajat genunchiul accidentat şi din această cauză nu am putut să fac accelerări. Am jucat aşa cum am putut. Cum a fost prestaţia mea? Nu cred că a fost una bună. Am ajutat echipa? Sper că da, pentru că am fost în teren."