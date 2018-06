Amintiri din copilărie cu Pavel Filip. Premierul a dezvăluit în EXCLUSIVITATE detalii din viața sa

Îi plăcea sportul şi visa să devină profesor de educaţia fizică. Acestea au fost pasiunile premierului Pavel Filip care a povestit despre copilăria sa la o emisiune de la postul public de televiziune. Deşi a fost sârguincios când era mic, primul ministru a recunoscut că a chiulit de la ore

şi chiar a luat note de doi.



Premierul spune că și-a dat seama că are calități de lider încă din școală. Atunci, a convins colegii să plece cu el.



"Am organizat toată clasa, toți colegii de clasă și de la ultimele două lecții am plecat în pădure, care nu era departe de școală, să strângem flori de pădure, să strângem viorele", a declarat Pavel Filip, prim-ministru.



Prim-ministrul mai spune că nu s-a gândit vreodată să ajungă politician, pentru că avea alte dorințe.



"Atunci când eram mai mic îmi doream foarte mult să devin profesor de educație fizică. Îmi plăcea foarte mult sportul și admiram profesorii de educație fizică", a spus Pavel Filip, prim-ministru.



Chiar dacă nu mai este copil şi are o agendă încărcată, Pavel Filip nu şi-a uitat hobby-urile. Acum, premierul își face timp și pentru nepoțelul său.



"Ultimul timp citesc mai puțin, pentru că am mai puțin timp liber. Îmi place foarte mult să călătoresc. Călătoriile sunt de serviciu care țin de o agendă foarte strictă și cu părere de rău niciodată nu ai timp liber pentru a savura din aceste călătorii", a menționat Pavel Filip, prim-ministru.



Pavel Filip a copilărit în satul Pănășești din raionul Strășeni într-o familie cu șapte copii, în care el este mezinul.