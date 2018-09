Americanul Nate Schmidt a fost suspendat 20 meciuri în Liga nord-americană de hochei. Care este motivul

, scrie agerpres.ro. Schmidt, 27 ani, va putea reveni pe gheaţă pe 18 noiembrie a indicat NHL, care nu a precizat natura substanţei identificate în eşantionul prelevat de la jucător.Schmidt, care a marcat 5 goluri şi a dat 31 pase decisive în sezonul trecut, nu a înţeles de ce a fost suspendat: ''Am utilizat doar suplimentele furnizate de echipa mea şi am fost mereu atent cu ceea ce ingerez. Nu doar că nu am luat conştient o substanţă interzisă, dar nu aş fi putut obţine niciun avantaj din cauza cantităţii foarte mici găsite în organismul meu''.Golden Knights susţine nevinovăţia jucătorului şi a estimează că substanţa interzisă a fost luată accidental, dar nu intenţionat.În sezonul trecut din NHL, Golden Knights a furnizat o mare surpriză după ce s-a calificat în finala Cupei Stanley, în care a fost învinsă de Washington Capitals (1-4).