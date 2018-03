American Interest: Conflictul îngheţat din regiunea transnistreană şi dependenţa de gazele ruseşti, provocări majore pentru Moldova

Conflictul îngheţat din regiunea separatistă transnistreană şi dependenţa de gazele ruseşti sunt provocări majore pentru Moldova, se arată într-o analiză realizată de organizaţia American Interest. În privinţa ţării noastre, analiştii subliniază că de rezultatul alegerilor parlamentare din toamnă depinde continuarea parcursului european al Moldovei. Conferinţa organizată la Chişinău de preşedinţii parlamentelor din Moldova, Ucraina şi Georgia a readus în atenţia comunităţii internaţionale problemele din regiune şi nevoia de susţinere din partea Occidentului pe calea reformelor, se mai arată în articol. Moldova, Ucraina şi Georgia sunt state prinse între vest şi est, care fac eforturi să iasă din zona gri şi al căror rol de scut al Europei împotriva agresiunii ruse este din ce în ce mai important, se arată în articolul publicat pe site-ul organizaţiei americane.



Probabil singurul beneficiu al războiului din estul Ucrainei este apropierea dintre Moldova, Ucraina şi Georgia, în faţa provocărilor comune de securitate, scriu experţii de la American Interest. Kievul a înţeles mai bine problemele Chişinăului cu separatismul transnistrean, iar în 2015 acordul cu Rusia privind tranzitul militarilor ruşi prin Ucraina spre regiunea transnistreană a fost anulat. În plus, moldovenii şi ucrainenii vor efectua controale comune la frontiera estică a Moldovei, între regiunea transnistreană şi Ucraina.



Moldova are o altă problemă critică şi anume sectorul energetic, atrag atenţia experţii străini. Aşa cum spunea şi speakerul Andrian Candu la conferinţa de la Chişinău, securitatea energetică este greu de atins şi extrem de influenţată geopolitic. Moldova este dependentă aproape în exclusivitate de importurile de gaz din Rusia, ţară care deţine, prin Gazprom, pachetul de control în compania moldovenească de transport de gaze. Reformele din domeniul energetic şi viitorul gazoduct Iaşi-Chişinău vor rezolva o mare parte a problemei.



Experţii de la American Interest notează că un mare avantaj pentru ambiţiile europene ale ţării noastre este apropierea de România, cu care împarte o istorie comună. În plus, reformele implementate de guvernul de la Chişinău au dus la stabilizarea condiţiilor macroeconomice, după cum a observat şi economistul Anders Aslund, de la Consiliul Atlantic. Acum, ţara noastră beneficiază de un calificativ bun din partea agenţiilor de rating internaţionale, care consideră Moldova o ţară cu o economie stabilă. Creşterea economică şi reformele în justiţie depind de abilitatea ţării de a combate corupţia, se mai arată în articol, unde se aminteşte de ancheta fraudei bancare din 2014. Şi asta pentru că Rusia nu exportă doar "omuleţi verzi" şi dezinformare în ţările din jur, ci şi corupţie. Analiştii de la American Interest amintesc că între 2010 şi 2014, sume imense între 20 şi 80 de miliarde de dolari au fost spălate prin sistemul bancar din Moldova şi Letonia.



Analiştii străini amintesc de examenul pe care Moldova îl va susţine în toamnă, când au loc alegeri parlamentare, un scrutin esenţial pentru viitorul ţării. Iar continuarea parcursului european al Moldovei depinde de rezultatul acestor alegeri.