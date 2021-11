Amenzi usturătoare pentru administratorii mai multor cafenele şi saloane de frumuseţe din Capitală. Aceștia au neglijat normele epidemiologice

Amenzi de la două mii până la 10 de mii de lei pentru nerespectarea normelor sanitare împotriva COVID-19. Inspectorii Centrului de Sănătate Publică împreună cu poliţiştii au efectuat controale inopinate la mai multe cafenele şi saloane de frumuseţe din centrele comerciale din Capitală.

În cele mai multe cazuri, angajații nu au purtat masca de protecție, nu au controlat temperatura clienților și nu au dezinfectat încăperea.



''- La acest etaj câţi angajaţi sunteţi?

- La moment doar doi.

- Arătaţi vă rog registrul unde este indicat termometria.

- Eu încă nu am reuşit.

- Registrul de curăţenie generală?

- Nu ştiu unde e.''



În mai puţin de două ore, angajaţii din sănătate publică împreună cu oamenii legii au aplicat cinci amenzi. Unii angajaţi nu au dorit să recunoască că nu au purtat masca de protecţie.



''Dacă persoana nu avea mască, ori mânca, ori bea apă. La mine, 100 procente este vaccinat personalul. Eu doar cinci minute am scos masca de protecţie.''



Cu amenzi în sumă de două mii de lei s-au ales bucătarii şi chelnerii din cafenele care nu purtau masca de protecție sau o aveau doar pe barbă.



''- O să vă întocmim un proces verbal.

- Nu trebuie, eu nu am încălcat nimic. Masca este recomandată să o purtăm, dar nu suntem obligaţi. Unde este scris că suntem obligaţi să o purtăm? Eu am certificatul de vaccinare. De ce mai aveţi nevoie?''



Vizitatorii localurilor spun că la intrare li se cere să prezinte certificatele de vaccinare.



''Puteţi prezenta certificatul de vaccinare?''



'' Le cere de fiecare dată când venim în localuri. Îmi pare rău că am ajuns în aşa situaţie. Ne conformăm cerinţelor care sunt. ''



Potrivit inspectorilor Centrului de Sănătate Publică din cadrul ANSP, pe parcursul zilei de sâmbătă, cinci persoane juridice au primit amenzi în valoare de 10 mii de lei fiecare.



''Cele mai frecvente încălcări sunt nepurtarea măştilor, lipsa dezinfectantului, neefectuarea termometriei, lipsa registrului şi nerespectarea curăţeniei, lipsa ecranului de protecţie în localuri între beneficiar şi consumator.'', a comunicat Victoria Stavinschi, inspector CSP Chişinău.



Pe parcursul acestei săptămâni au fost sancţionate 17 unităţi comerciale şi de alimentaţie publică pentru încălcarea măsurile de prevenire şi răspândire a COVID-19 impuse de Comisia de Sănătate Publică.