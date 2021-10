Amenzi pentru traversarea neregulamentară a străzii. Cât riscă să scoată din buzunar un pieton nedisciplinat

Agenții de patrulare din cadrul INSP sunt cu ochii pe pietonii indisciplinați. Anul acesta, 21 de pietoni au murit şi 350 au fost răniţi după ce au fost loviți de mașini, mulţi dintre ei angajaţi în traversarea neregulamentară a străzii.Cele mai multe accidente se produc în Chișinău şi anume pe bulevardul Dacia, unde la fiecare cinci minute, zeci de pietoni traversează neregulamentar, deși treceri pentru pietoni şi subterane sunt la fiecare intersecție.” - Dumneavostră ați avut de traversat sau parcurs doar atât: 20 de metri până la trecerea pentru pietoni ca să traversați regulamentar bulevardul Dacia.- Dumneata mă înveți pe mine a trăi?- Nu vă învăț a trăi, dar încerc să disciplinez societatea.”Unii pietoni nu au luat în serios avertismentele polițiștilor și au vrut să traverseze prin mijlocul străzii.”- Vă rog frumos, vă apropiați la automobil.- Dar nu pot, eu trebuie să deschid magazinul.- Doamnă, vă rog frumos. Iată să treceți strada neregulamentar ați putut.- Pentru că întârzii.- Nu ați putut face doi pași încolo și să treceți regulamentar?”Pietonii caută orice fel de scuze pentru a nu respecta legea.”Eu am un copil mic la care mama ei s-a dus cu cea mai mare la grădiniță și trebuie imediat să mă întorc. Uite, nu am putut să trec pe zebră. Acesta e motivul. E un motiv obiectiv.””- Dar se poate de nu arătat?- Dumneavostră deseori treceți strada neregulamentar?- Nu, domnișoară.- Dar astăzi de ce ați trecut?- Că întârzii. Am întârziat la lucru.”Și strada Alecu Russo din sectorul Râșcani al Capitalei e foarte aglomerată, iar pietonii, la fel de indisciplinaţi. Zeci de pietoni au primit amenzi în mai puţin de jumătate de oră.”A fost verde. Mașinele s-au oprit. Eu am trecut puțin mai aproape și gata.””- De ce ați trecut strada neregulamentar?- Nu mă filmați, vă rog frumos.- Nu vă este frică să treceți printre mașini?- Nu am văzut zebra, nu mă filma.””Mă grăbeam. M-am uitat că e roșu la semafor și de asta am traversat pe aici.”Operațiunea ”Pietonul” continuă după ce s-a constatat că doar în septembrie s-au produs 98 de accidente rutiere soldate cu 9 pietoni morţi şi 89 răniți.”Este o cifră alarmantă pentru noi. Din acest considerent am ieșit cu inițiativa ca să facem aceste operațiuni cât mai des și pe toate străzile. Când pietonii sunt antrenați în traversarea străzii în locuri neprevăzute, gravitatea crește.”, a declarat , Constantin Țurcanu, șeful INSP.Anul acesta s-au produs aproximativ 400 de accidente rutiere cu implicarea pietonilor. Amenda pentru traversarea neregulamentară este de maximum 450 de lei.