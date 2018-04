AMENZI PENTRU GĂLĂGIE ȘI BORMAȘINĂ. Lucrările de reparaţie în cadrul blocurilor după ora 18:00 vor fi interzise

Perioada pentru efectuarea reparațiilor în cadrul blocurilor fost limitată. Astfel, cei care vor face aceste lucrări de la ora 18.00 şi până la 08.00 vor fi amendaţi, conform legii.

În prezent, această perioadă era între orele 22.00 şi 07.00. Astfel de modificări la Codul Contravențional au fost aprobate, miercuri, de Guvern.

Acest bărbat are un copil de trei ani şi spune că vara anului trecut a fost nevoit să suporte un zgomot din cauza reparaţiei, efectuate de vecini. El este de acord că timpul pentru aceste lucrări trebuie să fie limitat.



"Foarte bine ar fi că ne deranjează. Fac gălăgie, când vor atunci fac. Nu au graficul, nu se uită la nimic. Îi spune odată, el spune "da, da, bine" şi pe urmă iară se apucă."



Şi alţi oameni sunt de acord că reparaţiile trebuie să fie efectuate mai devreme de ora 18.00.



"În general, este o idee bună, trebuie să fie linişte."



"Fiind părinte care are doi copii mici, sunt total de acord."



Anume gălăgia din timpul reparațiilor este motivul pentru care moldovenii se plâng poliției. O confirmă chiar reprezentanții sectoarelor de poliție.



"Se constatează prin audierea vecinilor care locuiesc. Dacă sunt case la bloc, atunci vecinii de sus şi de jos, dacă a casă pe pământ atunci la casele vecine. În total, pe sectorul nostru pot fi de la 5 la 7 plângeri referitor anume la construcţii", a spus ofiţerul principal IP Centru, Lucian Garea.



Unii locatari ai blocurilor cred că în unele cazuri reparaţiile pot fi efectuate şi mai târziu, dacă nu deranjează pe vecini.



"Cu repraţiile, înţelegeţi cum, este o necesitate, omul trebuie s-o facă, dacă se întâmplă, poate şi mai târziu."



"Trebuieşte de vorbit cu locatarii, care poate să facă, care nu."



"Persoanele după orele 17.00 toţi revin de la muncă, activitatea celor firme sau organizaţii care desfăşoară reparaţii, de asemenea, este până la ora 17.00. Intimitatea familiei şi a persoanelor trebuie să fie asigurată şi este un drept fundamental", a spus șeful Direcției Securitate Publică IGP, Marin Maxian.



Persoanele care vor face reparaţie în perioada interzisă vor fi pedepsite cu amendă de până la 1500 de lei. În cazul agenţilor economici, această sancţiune se va ridica până la 4.500 de lei.



Documentul urmează să fie examinat şi în Parlament. Potrivit datelor Inspectoratului General de Poliţie, anual, sunt înregistrate aproximativ 7.500 de cazuri de încălcare a liniştii publice.