Amenzi în lipsa soluțiilor: Peste 300 de mașini parcate ilegal, evacuate în acest an

Lipsa locurilor de parcare în Capitală continuă să fie un subiect dureros pentru conducătorii auto. În timp ce autoritățile locale încă mai caută soluții pentru rezolvarea acestei probleme, numai de la începutul acestui an o companie privată a evacuat peste 300 de mașini parcate ilegal. Deși din 1 martie trecut este interzisă parcarea și staţionarea pe străzile principale ale Capitalei, nu toți șoferii respectă regulile."- Știţi că v-aţi oprit într-un loc în care este interzisă oprirea staţionarea?- Deja plec."Șoferii sunt indignați de promisiunile goale ale autorităților și nu mai cred că această problemă va fi rezolvată."E normal sa fie socotit oraşul pentru transportul care se merită pentru oraş. Autorităţile publice locale trebuie să gândească. Asta e în puterea lor, nu în puterea oamenilor.""Este o problemă mare, locuri de parcare nu-s. Aș spune că pentru un aşa număr de mașini, trebuie să fie cu 50% mai multe.""Permanent suntem obligaţi practic, puşi în situaţia de a ne parca iată pe marginea drumului, de a crea incomodităţi. Iată din cauza unei maşini parcate greşit, creăm incomodităţi la sute, poate şi mai multe sute de oameni."Maşinile sunt evacuate la o parcare specială din comuna Truşeni. Costul evacuării, pe care trebuie să-l achite şoferii, depinde de tipul de vehicul."Până la trei tone jumate, evacuarea si transportarea mijlocului de transport, procesul de ridicare, care include in sine mai multe activităţi costă 790 de lei."Managerul companiei responsabile de evacuare a confirmat că niciun leu din acești bani nu merge în bugetul municipal."Mai corect ar fi spus nu care este venitul, dar daca o sa reuseasca compania in aceste 5 ani de contract sa-si intoarca toate investitiile care le-a avut. Si mai mult, este informatia care, ma rog, nu credem e necesar sa facem publica."Zilnic în centrul orașului sunt parcate circa 14 mii de mașini. Autoritățile locale sunt sigure că problema nu constă în insuficienţa locurilor de parcare, ci în traficul sporit."Acest proces este destul de complex și durează mult timp, pentru că în primul rând trebuie să găsim locuri unde putem parca. Acum există mai multe proiecte pentru amplasarea parcărilor. Ne propunem să îmbunătățim transportul public, astfel încât oamenii să poată folosi alte mijloace de transport."Pentru opriri neregulamentare amenzile variază de la 150 la 300 de lei, iar pentru parcarea ilegală - de la 900 până la 1500 de lei și 4 puncte de penalizare. În martie, au fost întocmite în jur de 15 mii de procese verbale.